Arthur Aguiar faz festa para equipe que cuidou de suas redes sociais: ‘Todo mundo aqui’

O campeão do BBB22, Arthur Aguiar, fez uma festa de confraternização para a equipe que cuidou de suas redes sociais durante o reality show. Em postagem no Instagram, ele falou que bancou a ida dos profissionais a capital paulista na quarta-feira (4).

“Ninguém é de São Paulo, a gente mandou trazer todo mundo e preparou uma confraternização linda. Hoje é dia de comemoração. Amanhã tem viagem de descanso/trabalho. Estou muito feliz”, contou aos seguidores.

Logo ao sair da casa do BBB, a esposa de Arthur, Maíra Cardi, surpreendeu ao contar ao marido que tinha demitido toda a equipe que cuidava das redes sociais dele. “Ah! Sua equipe inteira foi despedida, sobraram 3 pessoas, o resto mandei embora, tem 50 pessoas novas, incríveis”, disse ela, na ocasião.

Sendo assim, os novos contratados puderam curtir a festa do campeão, que recentemente atingiu a marca de 14 milhões de seguidores no Instagram.

Na quarta-feira, ele também falou com seus seguidores que estava em São Paulo cumprindo uma agitada agenda de compromissos e cuidando da saúde.

“Vim cuidar da minha voz. Fui no otorrino, na minha fono, em um monte de médico para cuidar dessa voz que vai ser bastante usada. A gente precisa prepará-la, então estou me cercando de profissionais muito legais”, avisou Arthur.

Arthur Aguiar, campeão do "BBB 22", com seu pãozinho (João Cotta/Globo)

Grande campeão

Arthur Aguiar foi o grande campeão do “BBB 22″. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Como disse o apresentador Tadeu Schmidt, o famoso entrou no “Big Brother Brasil” cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance.

Anunciado no “Big Day” junto com os demais participantes, Arthur Aguiar não entrou no reality show no primeiro dia de confinamento. Segundo um comunicado da Globo, o famoso tinha sido diagnosticado com covid-19 e ficaria mais um tempo no hotel. Linn da Quebrada e Jade Picon também ficaram afastadas da casa pelo mesmo motivo.

Já durante o programa, o marido de Maíra Cardi acabou irritando a influenciadora digital ao ser flagrado comendo muitos pães, mas a fama de “pãozinho do BBB” agradou e fez a ex-BBB entrar na brincadeira e pedir cada vez mais votos para ele ficar na casa.

Além disso, o ator foi o principal alvo de Jade, que colocou o famoso pela primeira vez no paredão com o intuito de ter uma resposta do público. A influencer, porém, não aceitou muito bem o retorno do brother, já que continuou votando nele.

Outro momento marcante do ator foi sua ida para o quarto secreto do “BBB 22″. Ele, que “saiu” com 82,80% dos votos, estava na berlinda com Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada e pôde ter uma visão privilegiada dos acontecimentos durante sua ausência.