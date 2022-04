Arthur Aguiar vence o ‘BBB 22′ e torna-se o primeiro famoso campeão do reality

Arthur Aguiar é o grande campeão do “BBB 22″. Nesta terça-feira (26), o ator conquistou 68,96% dos votos e tornou-se o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo. Paulo André ficou em segundo e Douglas Silva em terceiro.

Como disse Tadeu Schmidt, o famoso entrou no “Big Brother Brasil” cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance e após inúmeros paredões, ele saiu consagrado do programa.

Anunciado no “Big Day”, junto com os demais participantes, Arthur Aguiar não entrou no reality show no primeiro dia de confinamento. Segundo um comunicado da Globo, o famoso tinha sido diagnosticado com a covid-19 e ficaria mais um tempo no hotel. Além dele, Linn da Quebrada e Jade Picon também ficaram afastadas da casa.

Tadeu quebra protocolo e abraça os finalistas do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Dentro da casa, o marido de Maíra Cardi acabou irritando a influenciadora digital ao ser flagrado comendo muitos pães, mas a fama de “pãozinho do BBB” agradou e fez a ex-BBB entrar na brincadeira e pedir cada vez mais votos para ele ficar na casa.

Na final, após assistir alguns trechos do programa, Arthur Aguiar explicou sobre a sua comilança: “No meu caso, acabo descontando muito na comida quando estou abalado emocionalmente. Vou assim mesmo, é o meu ponto fraco. Na xepa, é pão, ovo, arroz, feijão e carne. Não sei fazer muita coisa. Então, é pão, pão, pão”, disse ele para Tadeu.

Douglas Silva, Paulo André e Arthur Aguiar dançam na final do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Além disso, o ator foi o principal alvo de Jade Picon, que colocou o famoso pela primeira vez no paredão com o intuito de ter uma resposta do público, mas não aceitou muito bem o retorno dele, já que continuou votando em Arthur.

Outro momento marcante do ator foi sua ida para o quarto secreto do “BBB 22″. Mesmo pedindo para não ir para a dinâmica, ele votou como coelho da páscoa. Ele, que “saiu” com 82,80% dos votos, estava na berlinda com Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada.

Paulo Vieira e Dani Calabresa causam na casa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Antes de ir para o “BBB 22″, Arthur foi um ex-nadador e ficou famoso por atuar na versão brasileira da novela mexicana “Rebelde”, da Record TV. Na Globo, ele participou de”Malhação Sonhos”, “Cama de Gato” e “Tempos Modernos” . Além de uma participação especial no extinto “Zorra Total”.

