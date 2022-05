Mãe de Neymar faz viagem romântica ao MS com o namorado; saiba quem é o novo affair

O amor está no ar novamente para a mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, de 55 anos. Após o fim de um relacionamento conturbado, ela demonstra que o namoro com o modelo e muso fitness Rafa Talaski, que começou durante o carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, está ficando cada vez mais sério.

Segundo publicação do jornal “Extra”, Nadine foi vista passeando e fazendo compras em uma loja de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a terra natal de Rafa.

O casal também aproveita para visitar pontos turísticos do estado, como as cachoeiras de Bonito. Rafa chegou a publicar fotos nas redes sociais enquanto estavam hospedados em uma pousada.

Além disso, Nadine mostrou orgulhosa um buquê de rosas vermelhas que recebeu do amado assim que chegou ao Mato Grosso do Sul. “Muito obrigada, eu amei”, escreveu ela ao postar um discreto registro nos stories do seu Instagram.

Novo namorado da mãe de Neymar, Rafa Talaski é natural de Campo Grande (MS) (Reprodução/Instagram)

Quem é Rafa Talaski?

Rafa tem 36 anos e é formado em Administração e graduado em Educação Física. Muso fitness, ele tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, onde costuma postar sua rotina de exercícios para manter o corpo “sarado”.

Ele estava no Rio de Janeiro para curtir o carnaval, em um espaço VIP, quando o amigo David Brazil o apresentou a Nadine. Na ocasião, os dois passaram a ser vistos caminhando de mãos dadas durante os desfiles das escolas de samba e começaram os rumores sobre o novo casal.

Casa nova

Nadine mora em Santos, no litoral paulista, mas recentemente fez a aquisição de um imóvel na Barra da Tijuca, no Rio. Ela pagou a bagatela de R$ 14 milhões por um tríplex, de 1071 m², no condomínio de luxo Park Palace.

A casa luxuosa conta com 12 banheiros e 5 quartos, sendo 1 deles uma suíte máster equipada com closet e banheira de hidromassagem. Também há elevadores em todos os níveis, além de um belo jardim.

