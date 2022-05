Família de Rodrigo Mussi abre representação criminal contra motorista após acidente

Familiares do ex-BBB Rodrigo Mussi, que se recupera de um acidente de carro, em São Paulo, entraram com uma representação criminal contra o motorista de aplicativo Kaique Faustino Reis, que conduzia o veículo. O objetivo é que o inquérito policial, que foi concluído sem o indiciamento do condutor, possa se tornar uma ação penal.

A informação foi confirmada pelo delegado Júlio César dos Santos Geraldo, responsável pelas investigações, em entrevista ao “Splash”, do UOL.

A conclusão do inquérito policial sobre o acidente ocorreu na quarta-feira (4). O delegado indicou que o motorista de aplicativo, de 24 anos, foi imprudente.

Também foi apontada o excesso de jornada de trabalho não fiscalizada pelo aplicativo de transporte individual. Segundo a polícia, durante vários dias o motorista cumpriu longas jornadas de trabalho. Apesar disso, Kaique não foi indiciado porque lesão corporal culposa é considerado um crime de menor potencial ofensivo.

Agora, após a representação feita pelos familiares do ex-BBB, o caso deve ser analisado pelo Ministério Público, segundo indicou o delegado.

Carro de aplicativo que levava o ex-BBB ficou destruído após acidente (Reprodução)

O acidente

O ex-BBB sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. O ex-BBB, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Na ocasião, o motorista confirmou que cochilou ao volante antes de colidir com o caminhão. Ele foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando não há a intenção de causar o acidente, e respondia em liberdade.

Recuperação

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, Rodrigo recebeu alta no último dia 28. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde já iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

O tratamento, que inclui sessões de terapia robótica, será pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pode custar até R$ 60 mil por ano em clínicas particulares.

Na quarta-feira, um irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, falou sobre o processo de recuperação.

“Hoje, o Rod se superou na fisioterapia. Fez mais do que pediram, o que gerou muito ânimo na equipe do instituto. Um baita avanço. Também fez fono e terapia ocupacional. O seu dia foi mais animado e está bastante focado. Bora!”, disse em uma postagem em rede social.