Ex-BBB Rodrigo Mussi inicia terapia robótica custeada pelo SUS que pode chegar a R$ 60 mil

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que se recupera de lesões após sofrer um acidente de carro, fará sessões de terapia robótica na Rede Lucy Montoro, em São Paulo. O tratamento, que será custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pode custar até R$ 60 mil por ano em clínicas particulares, de acordo com reportagem do “Splash”, do site UOL.

O ex-BBB sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. O ex-BBB, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta no último dia 28. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde já iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

No centro de reabilitação, Rodrigo realiza uma série de exercícios para reaprender movimentos básicos. Um deles é a “gameterapia”, que estimula os membros superiores colocando o paciente em um jogo virtual.

Vinculada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), a Rede Lucy Montoro está entre as 20 instituições escolhidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para serem centros colaboradores para reabilitação.

Em entrevista ao UOL, Antonio Makiyama, diretor da Vivax Corp, única empresa brasileira a produzir robôs para reabilitação, falou sobre o tratamento oferecido na rede pública.

“Os robôs conseguem realizar 14 vezes o número de movimentos da terapia convencional. Trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, atendem quase 27 pacientes em um ano. A recuperação demora 1/4 do tempo normal”, pontua Antonio.

No caso do ex-BBB, estima-se que seria recomendado de 3 a 4 sessões semanais. Isso daria um valor de até R$ 1.200 por semana, R$ 4.800 por mês e quase R$ 60 mil em um ano.

Consciência sobre o acidente

No início da semana, o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, contou que após começar a terapia Rodrigo já se mostra mais lúcido e começa a ter consciência de que sofreu um acidente de carro.

“Rod iniciou a terapia ocupacional e já subiu de nível. Também foi bem na fisio [terapia], mesmo com o cansaço no final”, escreveu Diogo na rede social. “Se alegrou com as visitas que recebeu”, destacou.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, Diogo elogiou o tratamento que tem sido oferecido na Rede Lucy Montoro. “Tem uma estrutura de primeiro mundo”, disse.

Investigação

O motorista que conduzia o carro em que estava Rodrigo, Kaique Faustino Reis, de 24 anos, foi ouvido pela Polícia Civil e liberado.

Ele foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando não há a intenção de causar o acidente, e responde em liberdade.