Ex-BBB Rodrigo Mussi começa a ter consciência do acidente que sofreu, diz irmão

O ex-BBB Rodrigo Mussi começou a ter consciência de que sofreu um acidente de carro, conforme revelou Diogo Mussi, um dos irmãos dele. Em postagem no Instagram, ele contou que após o início da terapia em uma clínica de reabilitação, em São Paulo, Rodrigo já se mostra mais lúcido.

“Rod iniciou a terapia ocupacional e já subiu de nível. Também foi bem na fisio [terapia], mesmo com o cansaço no final”, escreveu Diogo na rede social. “Se alegrou com as visitas que recebeu”, destacou.

O ex-BBB sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O ex-BBB, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

LEIA TAMBÉM:

Linn da Quebrada diz que se sente amada após o BBB22: ‘Realização de um sonho’

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta no último dia 28. Até então, os parentes disseram que ele não se lembrava do que tinha acontecido, apenas que tinha ido a um jogo de futebol na data do acidente.

Agora, o ex-BBB segue o tratamento de reabilitação em uma unidade da rede Lucy Montoro, ligada ao Hospital das Clínicas, com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

Investigação

O motorista que conduzia o carro em que estava Rodrigo, Kaique Faustino Reis, de 24 anos, foi ouvido pela Polícia Civil e liberado. Ele foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando não há a intenção de causar o acidente, e responde em liberdade.