Após quase um mês internado e duas cirurgias, ex-BBB Rodrigo Mussi deixa hospital

Após quase um mês internado desde que sofreu um acidente de trânsito, o ex-BBB Rodrigo Mussi deixou o hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, nesta quinta-feira. De acordo com a familia, ele vai continuar o tratamento em uma clínica ligada ao HC

Rodrigo esteve internada na UTI até o último dia 20, mas com a melhora de seu estado de saúde foi transferido para o quarto. Enquanto esteve na UTI, o ex-BBB passou por duas cirurgias e seu estado de saúde foi considerado muito grave.

Seu acidente ocorreu em 31 de março, quando retornava do estádio onde foi asistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bate na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Rodrigo, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

ENCONTRO

O irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, deu entrevista ao programa Encontro, da Globo, e disse seu irmão se lembra do jogo de futebol que foi assistir no fatídico dia, mas não do acidente. Segundo ele, Rodrigo está lúcido e aos poucos está entendendo o que aconteceu, mas ainda continua bastante confuso sobre o dia do acidente..

Diogo disse também que seu irmão também já vinha pedindo para sair do hospital.

