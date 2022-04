Mesmo excluído de vinheta, Tiago Abravanel volta para ‘BBB Dia 101′

Tiago Abravanel apertou o botão de desistência durante sua participação no “BBB 22″ e, desde então, foi excluído da vinheta de abertura. Diante disso, muitos não acreditavam que ele pudesse participar do “BBB Dia 101″, mas se engaram.

Ele e os demais participantes do reality show - inclusive Maria, expulsa por um episódio de agressão - voltaram ontem (27) à casa para gravar o especial, que irá ao ar na noite desta quinta-feira (28).

O único ex-BBB que ficou de fora foi Rodrigo Mussi, que se recupera de um grave acidente de carro no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o “BBB Dia 101″ vai trazer memórias da atração à tona e, claro, muita “lavação de roupa suja”.

Ex-BBBs se reúnem para 'lavação de roupa suja' João Cotta/Globo (Divulgação)

Participação de desistentes e expulsos

Esta não foi a primeira vez que participantes desistentes e expulsos participam das atividades pós-reality.

Lucas Penteado esteve presente no “BBB Dia 101″ após o seu pedir para abandonar a competição do ano passado.

Além dele, em 2019, Hariany Almeida foi ao café da manhã de Ana Maria Braga após ter sido expulsa em um episódio de agressão contra Paula von Sperling.

Quebra de protocolo

Tadeu Schmidt quebrou o protocolo mais uma vez. Ele ancorou o “BBB Dia 101″ de dentro do confinamento.

Tadeu Schmidt quebra protocolo pela segunda vez no 'BBB 22' João Cotta/Globo (Divulgação)

No ano passado, o então apresentador Tiago Leifert interagiu com os brothers pelo telão da sala. Desta vez, Tadeu invadiu o estúdio e recebeu um abraço coletivo dos participantes.

Durante a final do programa, o jornalista já havia desobedecido as regras quando abraçou Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva no gramado, antes de anunciar o resultado.

