Ana Maria Braga toma café com PA e DG, deixa jogo de lado e elogia dupla

Ana Maria Braga recebeu os ex-BBB Paulo André e Douglas Silva para o café da manhã desta quinta-feira (28) no “Mais Você”. A participação dos finalistas do reality show no matinal da Rede Globo chamou a atenção por pouco focar no jogo em si, mas sim na vida pessoal dos convidados.

A apresentadora começou relembrando os saltos impressionantes que PA dava dentro da casa mais vigiada do Brasil durante seus exercícios físicos.

“A galera costuma ver o atletismo só como corrida, mas tem vários treinamentos que a gente tem que fazer pra poder ser rápido nas pistas. Tive que aplicar um pouco [na casa] para o corpo lembrar um pouco do que faço”, explicou o atleta.

Um VT mostrou a trajetória profissional de PA, que garantiu que quer retomar a rotina de treinos para competir. “Quero voltar com tudo para continuar trazendo medalha para o nosso País.”

DG também assistiu a um breve resumo de sua carreira como ator, relembrando personagens icônicos como Dadinho, de “Cidade de Deus”, e Acerola, de “Cidade dos Homens”.

Ana Maria mostrou ainda uma foto de DG ao lado da apresentadora Oprah Winfrey durante a premiação do Emmy, para a qual foi indicado pelo trabalho como Acerola em 2005. Ela quis saber se Oprah falou algo para ele. “Com certeza ela falou, o problema é que não entendi”, brincou o artista, arrancando risadas.

‘Postura de milhões’

A comandante do “Mais Você” ressaltou a postura de PA e DG perante a vitória de Arthur Aguiar, cumprimentando os rapazes pela amizade e destacando a felicidade de ambos com o anúncio de Tadeu Schmidt.

“A gente sabia do quanto isso era importante para o Arthur, sabia da barra que ele segurava aqui fora, de tudo que vinha sendo dito sobre ele. Essa reviravolta na vida dele foi muito importante. Não tinha como a gente não estar feliz pela história do Arthur”, afirmou Douglas.

“Me conectei muito com ele lá dentro. Tive a oportunidade de me conectar a um Arthur que muita gente demorou a acessar. Ele se abriu a mim a muitos momentos”, completou Paulo André.

‘Jadré'

Ana Maria perguntou a Paulo André sobre a relação com Jade Picon, com quem teve um affair dentro da casa. Antes de ouvir o que o ex-BBB tinha a dizer, ela exibiu um trecho da entrevista que fez com a influenciadora logo após sua eliminação.

Jade Picon toma café com Ana Maria Braga após eliminação Globo (Reprodução)

O atleta afirmou que não fazia ideia da repercussão do casal aqui fora. “Quando saí e vi o que tinha viralizado nosso relacionamento, fiquei chocado.”

Para matar a curiosidade de todos, Ana Maria perguntou se os dois já haviam conversado após a final do programa.

Sem graça, PA deu voltas no assunto e respondeu que está vivendo uma momento novo. “Está tudo diferente na minha vida. A Jade já está acostumada com esse mundo, mas eu ainda estou meio perdido comigo mesmo”, disse. “Já trocamos ideia, a gente vai trocar essa ideia ainda. Espero que dê muito certo, a gente é muito amigo. A gente fala a mesma língua”, pontuou.

