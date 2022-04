Ex-BBB Luciano Estevan é acusado de dar calote em patrocinador de sorteio

O ex-BBB Luciano Estevan está sendo acusado de dar o calote em um patrocinador de um sorteio publicado em seu Instagram.

No último dia 17, o influencer publicou uma foto em que divulgava o sorteio de um iPhone 13 Pro Max, avaliado em R$ 8 mil, e um Pix no valor de R$ 5 mil. No entanto, um dos patrocinadores do sorteio, que chegou a efetuar o pagamento, revelou que seu username não havia sido citado no post.

Mário Brito disse que solicitou o reembolso, mas que está sendo enrolado. Resolveu, então, expor a situação nas redes sociais.

“Vai fazer um mês que patrocinei esse sorteio do Luciano, não me colocaram de patrocinador, me colocaram horas depois e solicitei o reembolso. Até hoje não recebi, há uma semana me disseram que hoje fariam e até agora nada. Eu só estou expondo porque quero meu dinheiro de volta”, desabafou.

O rapaz seguiu: “Já me foi falado que o Luciano Estevan não tem nada a ver, que é a tal da agência prêmios da hora que resolve, mas é a imagem dele que está ali. E se ele queria ser famoso tem que cuidar da imagem. Estou no Twitter há anos e sou bem ácida, mas isso não é para aparecer, é para ter meu dinheiro de volta, porque não é certo. E, sim, tentei várias vezes conversar amigavelmente e há uma semana falaram que iam me pagar hoje e não me reembolsaram e não me respondem”.

Novo visual

No início do mês, Luciano Estevan chamou a atenção da internet por um motivo menos polêmico, porém ainda chocante para muitos: o ex-BBB abriu mão de seu cabelo black power e surgiu irreconhecível.

Luciano usou sua conta no Instagram para compartilhar todo o processo de seu alisamento capilar. Começou postando sua chegada ao salão e os produtos que usaria, em seus stories. Enquanto lavava o cabelo, revelou aos seguidores que estava pensando em fazer uma “loucura”. Em seguida, o modelo mostrou o resultado. Relembre:

“Caraca, meu. Eu não sei o que dizer... Olha isso.. Tô chocado”, disse o ex-pipoca, visivelmente surpreso ao se ver pela primeira vez no espelho. “Não é filtro, é real. Olha o meu cabelo”, completou, em outro story.

