José Leôncio e Jove se reencontram em ‘Pantanal’, mas a paz dura pouco; entenda

Depois do capítulo desta quarta-feira (27), ficou claro que José Leôncio (Marcos Palmeira) e Jove (Jesuita Barbosa) vão se reencontrar em “Pantanal” e, além disso, que o filho de Joventino vai procurar o Velho do Rio (Osmar Prado) para tirar algumas satisfações sobre o desaparecimento do herdeiro.

Ao se encontrarem, Jove acaba pedindo perdão ao pai pelo contratempo e Zé Leôncio afirma que só não perdoaria se o filho tivesse morrido, pois não aguentaria carregar o peso de sua morte nas costas. Logo em seguida, diz que o filho quase o matou de tanta aflição e, emocionado, lhe pede um abraço.

Mas, essa harmonia entre pai e filho, que não convivem há 20 anos, não vai durar muito tempo. Uma nova crise vai abalar as estruturas da fazenda e José vai acabar expulsando o herdeiro de casa.

Jove (Jesuita Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) se reencontram no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Jove tentará superar as diferenças que tem com o pai, mas o fazendeiro acabará implicando mais uma vez com o jeito do herdeiro e decide ter mais uma conversa séria.

De cabeça quente, o peão manda o filho arrumar suas malas e voltar para o Rio de Janeiro. Irritado, Jove não hesita em deixar o rancho no meio da noite e pede abrigo para Juma (Alanis Guillen).

LEIA TAMBÉM: Personagem de Gabriel Sater chega em ‘Pantanal’ evitando mais mortes

Madeleine (Karine Teles) surta ao saber que Jove (Jesuíta Barbosa) sumiu no Pantanal (Divulgação/Globo)

Do outro lado, Filó (Dira Paes) tenta reverter a situação e Tibério (Guito) tenta resolver as diferenças entre o patrão e o fotógrafo, de olho em recuperar o cargo de capataz.

Vale destacar que o casal protagonista da novela “Pantanal” vai viajar para o Rio de Janeiro. Cada vez mais próximos, a menina-onça não vai gostar de saber que o filho de Leôncio vai deixar a região: “Não queria que você fosse”, dira Juma. Em seguida, ele diz que não queria sair, mas ele pede para ela viajar: “Vem comigo?”, pede o rapaz.

Após ser picado no Pantanal, Juma (Alanis Guillen) cuida de Jove (Jesuíta Barbosa) (Divulgação/Globo)

Juma vai tentar resistir, mas cede à aventura e parte para Campo Grande, com Tadeu (José Loreto) como piloto e cúmplice. Ao viajar de avião, pela primeira vez, Juma se impressiona ao ver a paisagem da janela: “Nunca tinha visto o mundo daqui de riba”, dirá ela.

LEIA TAMBÉM: Mansão de Arthur Aguiar comprova que ida ao ‘BBB 22′ não foi por causa do prêmio