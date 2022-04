Personagem de Gabriel Sater chega em ‘Pantanal’ evitando mais mortes

Gabriel Sater finalmente vai aparecer no remake da novela “Pantanal”. Em breve, Trindade, seu personagem, vai chegar na região e acaba salvando a vida de um importante personagem da trama.

Ao chegar no Pantanal, Trindade vai acabar se deparando com o Velho do Rio (Osmar Prado), que levará um tiro de espingarda de Muda (Bella Campos), que queria atingir a onça.

Na cena, o protetor da natureza estará na margem do rio e será visto pelo personagem de Gabriel Sater, que na trama é um peão violeiro e tem pacto com o diabo. Sem fazer perguntas, Trindade irá oferecer sua água: “Bebe, meu Velho... Bebe”.

Em "Pantanal", Gabriel Sater vive Trindade, personagem que foi de Almir Sater em 1990 (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Jurados surgem em situações inusitadas em chamada inédita do ‘MasterChef Brasil’

A água desperta o Velho do Rio que, com dificuldade, conta: “Eu tô com uma bala cravada no peito... Que tá me queimando... Arranca ela do peito”. Em seguida, Trindade responde: “Só se for na ponta da faca”.

Depois dessa conversa, o personagem de Osmar Prado aceita, mesmo sabendo que ele tem o pacto: “Me arranca logo essa bala do peito! Que você vai ter o que ele te prometeu”, garantirá o Velho.

Rapidamente, Trindade retira a bala e vai buscar mais água para que o Velho do Rio se recupere mais rápido. Mas assim que volta não encontra mais o homem. E sim uma sucuri que rasteja em direção ao rio.

Velho do Rio (Osmar Prado) vai morrer em "Pantanal"? (Reprodução/Globo)

Audiência

A novela “Pantanal” continua sendo um dos principais produtos da Globo. Mas, durante o carnaval fora de época, durante o feriado de Tiradentes, a audiência do remake caiu, marcando 24 pontos na Grande São Paulo, no último sábado (23).

A queda não assusta a direção da Globo, que já prepara muitas emoções para manter a trama de Bruno Luperi na marca dos 30 pontos.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Renato Góes afirma que José Leôncio homenageou Domingos Montagner