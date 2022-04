Mansão de Arthur Aguiar comprova que ida ao ‘BBB 22’ não foi por causa do prêmio

Na última terça-feira (26), Arthur Aguiar ganhou R$ 1,5 milhão ao se tornar o primeiro famoso a ganhar a 22ª temporada do “BBB”. Mas, como disse o humorista Paulo Vieira, na final do reality show, o valor não mudaria tanto a vida de nenhum dos finalistas e a mansão do ator pode comprovar.

Com 14 cômodos e muito luxo, a residência de Arthur e Maíra Cardi deixa claro que o ex-Rebelde não entrou no programa em busca de dinheiro, mas a fim de deixar o cancelamento e reconquistar o público, algo que foi feito com maestria, já que ele escapou de todos os paredões e tornou-se o grande campeão do “BBB 22″.

Na casa principal, Maria Cardi e Arthur Aguiar vivem bem. Em diversos vídeos e fotos divulgados pela influenciadora digital, é possível ver que o luxo está em todas as partes. O quarto do casal, por exemplo, é todo branco e possui uma cama enorme, além de vista privilegiada para a natureza.

O conforto segue em outros espaços, como o banheiro luxuoso da suíte, que é bem grande e conta com uma banheira. Já na cozinha, que está toda equipada com eletrodomésticos de última geração, Maira prepara suas receitas fitness.

Na área externa, o casal pode aproveitar os dias de folga rodeado de muita natureza e uma grande piscina. Além disso, os jardins verticais chamam a atenção de quem frequenta a mansão de Arthur Aguiar e Maira Cardi.

Com uma área total de 5.350 m², o terreno possui também uma casa apenas para os funcionários e até uma minicidade, de R$ 300 mil para filha Sophia Aguiar, de 3 anos.

Jogou sozinho?

Nesta quarta-feira (27), o Multishow apresentou o “BBB: A Eliminação - O Reencontro”, onde todos os participantes da edição se reuniram para relembrar momentos importantes do “BBB 22″.

No programa, Arthur Aguiar, não deixou de alfinetar os brothers. Tudo começou quando Ana Clara Lima perguntou ao ator sobre o fato de ele ter se considerado um “jogador solo”, sem aliados no jogo.

Arthur Aguiar fala que se sentiu sozinho no 'BBB' Multishow (Reprodução)

“Eu acho que joguei bastante tempo sozinho e acho que a questão não era sobre a fala se eu estava sozinho ou não. Eram em algumas atitudes que me faziam sentir sozinho, jogando sozinho”, respondeu o ex-Rebelde em frente aos colegas.

Arthur falou ainda sobre o momento em que os colegas começaram a acreditar nele: “Eu acho que chegou um determinado momento do jogo, depois de vários paredões, em que as pessoas começaram a querer jogar mais e se abriram mais para essa possibilidade. O próprio DG [Douglas Silva] foi um, que não sabia muito como jogar e, aos poucos, foi se abrindo”.

