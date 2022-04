Silvio Santos volta ao SBT e revela qual será o futuro de Patricia Abravanel

Nesta semana, Silvio Santos, de 91 anos, voltou aos estúdios do SBT, em São Paulo, e avisou que vai trabalhar até quando der.

O comunicador ficou afastado das gravações do “Programa Silvio Santos” por oito meses. Neste período, a atração semanal foi apresentada por Patricia Abravanel, filha do dono do SBT. Em entrevista, ele afirmou que a herdeira continuará sendo sua substituta oficial.

“Hoje é o Silvio Santos no palco, agora quando eu não posso vir a Patrícia vem até quando der. Quando não der mais, ela fica”, afirmou Silvio Santos ao canal Intervenção, no YouTube.

Silvio Santos nas gravações do "Programa Silvio Santos" antes da covid-19 (Reprodução/SBT)

De olho no desempenho da filha, Silvio avaliou que a filha saiu bem no comando do programa: “Ainda bem que ela conduz bem o programa. Sorte minha!”.

Silvio Santos já gravou o seu primeiro programa desde agosto de 2021, quando retornou ao “Programa Silvio Santos”, mas precisou se afastar após contrair a covid-19. Nesta gravação, Patricia Abravanel estava ao lado do pai e participou do Jogo das 3 Pistas enfrentando o apresentador Ratinho.

A chegada de Silvio Santos ao SBT também foi filmada por Eliana, uma das veteranas da emissora.

Na postagem, divulgada em seu perfil oficial no Instagram, o dono do Baú aparece de camisa amarela e calça preta. Ele sai do carro e sobe as escadas para entrar na sede do canal. Na legenda, a apresentadora diz: “Depois de 8 meses afastado dos palcos, o nosso querido Silvio Santos voltou hoje a ativa no SBT. Que bom! Nós estávamos morrendo de saudades”.

Patricia aos domingos

Quando Patricia Abravanel assumiu, pela primeira vez, parte do “Programa Silvio Santos”, ela foi criticada por alguns fãs, mas ganhou o apoio de outros e também da direção da emissora, que afirmou que ela continuaria sendo a substituta oficial do patrão.

Patricia Abravanel comanda o "Programa Silvio Santos" (Reprodução/SBT)

Ao longo de oito meses, Patricia seguia os passos do pai, mas também dava a sua cara aos quadros que apresentava, deixando as críticas negativas para trás, garantindo uma boa audiência ao programa.

No “Programa Silvio Santos”, Patrícia esteve à frente de alguns quadros, como o “Jogo dos Casais”, o “Jogo dos Pontinhos” e o “Jogo das Três Pistas”. Enquanto isso, o veterano conduziu o “Não Erre a Letra”, quadros que foram gravados antes do afastamento.

