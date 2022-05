Linn da Quebrada diz que se sente amada após o BBB22: ‘Realização de um sonho’

A cantora Linn da Quebrada disse que está se sentindo amada após sua participação no BBB22, da Globo. Em entrevista ao site Quem, ela contou que ainda está tentando se acostumar com a sua nova vida após o reality show, mas que tem recebido muito amor do público.

“Estou muito feliz, recebendo muito amor, me sentindo amada. Estou conseguindo desfrutar de uma alegria, de um carinho que eu nem sequer ousei imaginar um dia. Isso está se realizando de uma forma gigantesca para mim, está sendo a realização de um sonho que eu nem sequer cheguei a sonhar”, disse ela.

A cantora, que terminou na oitava colocação do BBB22, falou sobre os desafios que ainda enfrenta para retomar a rotina após o programa.

“Está sendo muito difícil entender e assimilar todas as coisas, porque faz pouco tempo que eu saí. Estou sendo atravessada por diversas sensações ao mesmo tempo, mas sinto que fiz o que podia. Eu entreguei o que tinha de mais valioso em mim: minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, a minha pele, o meu corpo por inteiro.”

LEIA TAMBÉM:

Ex-BBB Rodrigo Mussi começa a ter consciência do acidente que sofreu, diz irmão

A cantora também disse que se sente grata por toda a trajetória que teve no reality show e que aguarda por novas possibilidades na carreira.

“Muito mais e além do que representatividade ou representação, eu me entreguei integralmente, por inteiro: meu corpo, minha vida, meus sentimentos, meu choro, minhas lágrimas, para agora estar aqui sorrindo. Eu sou muito grata a tudo o que vivi e mais grata ainda ao que posso viver e posso desfrutar.”

Filme

E para quem está ansioso para ver a cantora nas telas novamente, ela está no elenco do filme “Vale Night”, que foi lançado em 17 de março.

A história acompanha Daiana (Gabriela Dias) e Vini (Pedro Ottoni), um casal da periferia paulista que, assim como qualquer outro casal com filho pequeno, sonha com um “vale night” para sair um pouco da rotina.

Na trama, eles decidem levar o bebê para o baile funk, onde tudo vai bem até que Vini perde o menino e parte em busca da criança por toda a comunidade, se colocando em situações inusitadas e divertidas para que Daiana não perceba nada.