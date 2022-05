Família confirma causa da morte de Kailia Posey, estrela de ‘Pequenas Misses’

Kailia Posey, ex-miss infantil do ‘Pequenas Misses’, ficou famosa por meme (Reprodução/Redes Sociais)

As causas da morte da jovem norte-americana, Kailia Posey, de 16 anos, conhecida por sua participação no reality show estadunidense ‘Pequenas Misses”, foi revelada pela família dela. De acordo com os relatos feito ao site TMZ, a garota se suicidou.

“Embora ela fosse uma adolescente talentosa com um futuro brilhante pela frente, infelizmente em um momento impetuoso, ela tomou a decisão precipitada de acabar com sua vida terrena”, afirmaram os parentes.

No texto, a família destacou que está completamente devastada e ainda elencou todas as realizações de Kailia. “Ela ganhou inúmeros troféus e coroas após competir no circuito de concursos ao longo de sua vida. Seu aclamado talento como contorcionista também rendeu diversas ofertas de trabalho em turnês. E recentemente, ela foi selecionada para ser a líder de torcida de sua escola.”

A morte da adolescente foi divulgada pela mãe, Marcy Posey, na terça-feira (3). Em postagem nas redes sociais, ela pediu privacidade. “Não tenho palavras ou pensamentos”, disse ela.

“Uma linda garotinha se foi. Por favor, nos dê privacidade enquanto lamentamos a perda de Kailia. Meu bebê para sempre”, desabafou Marcy.

LEIA TAMBÉM:

Um ano após a morte, irmã de Paulo Gustavo diz que gêmeos afirmam ver o pai: ‘Veio visitar’

Quem foi Kailia Posey?

A jovem era conhecida por participar de um reality show norte-americano chamado ‘Pequenas Misses’ (Toddlers & Tiaras) da emissora de televisão TLC. Kailia estava dentre as competidoras do programa, que foi ao ar entre os anos de 2009 e 2013.

O reality consistia em uma disputa de beleza entre as participantes. Mesmo deixando o programa, a estrela continuava competindo em concursos de beleza nos Estados Unidos. A jovem também ganhou ficou bastante conhecida por seu carisma, que gerou um meme internacional ainda quando era criança.