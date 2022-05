Paolla Oliveira aproveita Desfile das Campeãs para celebrar vitória com Grande Rio

Após uma vitória inédita para a Grande Rio, veio o merecido Desfile das Campeãs no último sábado (30) - e a rainha de bateria da escola não podia ficar de fora.

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o momento para curtir junto a sua escola. O namorado Diogo Nogueira - que, mesmo sendo da Portela, desfilou junto com Paolla na Sapucaí - não estava presente, mas isso não atrapalhou a celebração da atriz.

Antes de desfilar novamente, ela passou pelo Nosso Camarote e ainda teve tempo para um encontro com a apresentadora Sabrina Sato, em quem deu um selinho. Depois, seguiu para a avenida.

“Estou muito feliz pela Grande Rio, feliz pelo Carnaval histórico. Foi o primeiro título em um enredo que é muito especial”, disse Paolla, em entrevista para o UOL.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

