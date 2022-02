Paolla Oliveira mostra bastidores eletrizante de gravação para nova novela

A atriz Paolla Oliveira compartilhou um pedacinho pra lá de radical dos bastidores de sua próxima novela na TV Globo, “Cara e Coragem”.

Ela viverá a protagonista do próximo folhetim das 19h, ao lado do ator Marcelo Serrado. Na cena compartilha na conta de Paolla, eles correm por cima de containers enquanto uma explosão ocorre ao fundo.

“Tá fácil ser atriz... Já já tem ‘Cara e Coragem’ pra vocês”, escreveu na legenda da postagem.

Assista:

As gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” será a próxima novela das 19h, após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

Eles partem em uma investigação após perceber a semelhança da empresária com uma massoterapeuta, conhecida pelo nome de Anita. Só que mesmo parecidas elas não são parentes e sim sósias.

O folhetim foi escrito por Claudia Soto, mesma autora de “Pega Pega” - sua estreia solo como autora de novelas na TV Globo. A nova trama também deve ter uma pegada mais voltada a ação, tal qual seu primeiro trabalho na emissora.

Ícaro Silva, que esteve na segunda temporada de “Verdades Secretas”, interpreta o seu primeiro vilão em “Cara e Coragem”, um herdeiro de uma indústria siderúrgica.

Além do trio já citado, também estão no elenco Carmo Dalla Vecchia, Bruno Fagundes, Cláudia Di Moura, André Luiz Frambach, Fabrício Boliveira e a estreate Vitoria Bohn.

