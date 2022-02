Este é o motivo pelo qual Jojo Todynho não divide a mesma casa que o marido

Todo casal tem suas peculiaridades: recém-casados, Jojo Todynho e Lucas Souza vivem em casas totalmente diferentes, por exemplo.

Enquanto a cantora e apresentadora do talk show “Jojo Nove e Meia”, no canal Multishow, mora no Rio de Janeiro, o militar passa os dias em Curitiba, capital do estado do Paraná.

Segundo o jornal Extra, Lucas vive na capital sulista desde 2019. Contudo, desde que conheceu Jojo, o oficial do Exército brasileiro está correndo atrás de uma transferência de quartel.

Enquanto isso, o casamento segue à distância.

Jojo Todynho mora em Taquara, bairro da zona oeste da capital fluminense. O imóvel foi comprado em maio do ano passado, pouco depois de sua vitória no reality show “A Fazenda”, da Record TV.

Se para muita gente o tempo de namoro foi curto, para o casal os cinco meses foram o suficiente para trocarem alianças. A justificativa está na religião: recentemente, Jojo se converteu à igreja evangélica e afirma ter optado por se casar logo para “evitar fornicação”, conforme revelou em seus stories no Instagram.

Leia mais: ‘BBB 22′: Jojo Todynho se irrita com Jade Picon e toma atitude radical

O casamento

A cerimônia aconteceu em um sítio localizado no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro. A festa contou com um bolo de três andares e docinhos banhados a ouro.

Antes da cerimônia, Jojo disse aos fãs: “Em respeito aos meus fãs, pessoas que realmente torcem por mim, pela minha felicidade, vim contar para vocês que vou me casar com uma pessoa muito especial, que cuida muito de mim, me ajuda muito. Que graças a Deus, que tem a profissão dele, não precisa de mim para nada, é amor mesmo”.

A lista de convidados do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza contou apenas com a presença de amigos próximos do casal e também alguns famosos, além dos familiares.

Leia mais: Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, está com bactéria no cérebro