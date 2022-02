Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, está com bactéria no cérebro

A vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, que entrou em coma nesta quinta-feira na UTI de um hospital particular de Aracaju, está com uma bactéria no cérebro, de acordo com uma informação dada por integrantes do grupo ao site Splash.

Ela passou mal e foi internada no final da semana passada, quando voltava de uma turnê em São Paulo.

Os primeiros boletins emitidos pelos assessores relatavam um problema renal da cantora, mas o quadro evolui e nesta quinta ela entrou em coma.

A família anunciou ontem que faria a transferência da cantora para outro hospital, mas a própria assessoria disse que em função da sua instabilidade neurológica não seria possível realizar a transferência.

O ex-marido de Paulinha, Marlus Viana, foi ontem à televisão desmentir os boatos de que ela já teria tido morte cerebral. Segundo ele, não houve piora no estado de saúde da cantora e ela deve ser transferida para outro hospital em Aracaju o mais breve possível, onde passará por exames de tomografia e ressonância magnética para ter um diagnóstico mais preciso. A transferência, segundo ele, pode acontecer ainda nesta sexta-feira.

Diante da quantidade de boatos que estão tomando as redes anunciando a morte da vocalista do Calcinha Preta, a banda emitiu um comunicado pedindo a todos que só aceitem como oficiais as declarações postadas no canal oficial da banda.

Veja o comunicado na íntegra:

Em virtude de especulações e notas infundadas, a equipe da banda Calcinha Preta pede aos jornalistas, amigos e fãs que considerem como oficiais as informações postadas nas redes da artista e do grupo, que manterão todos cientes sobre o estado de saúde da nossa querida Paulinha Abelha. Todos os boletins serão divulgados com assinatura dos médicos que estão se dedicando ao tratamento da artista. Agradecemos e pedimos para que todos continuem orando e enviando vibrações positivas.