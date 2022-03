Paolla Oliveira posta foto de bastidores com elenco de nova novela

A atriz Paolla Oliveira está em plena gravação de sua próxima novela, “Cara e Coragem”. E ela parecer estar se divertindo bastante: frequentemente posta fotos em suas redes sociais dos bastidores das gravações, para atiçar a curiosidade de seus seguidores.

Dessa vez, ela aproveitou uma pausa nas filmagens para fazer uma selfie com seus colegas de elenco. Rodrigo Fagundes, Paulo Lessa, Marcelo Serrado e André Luiz Frambach se juntam sorridentes à atriz.

“E aí?! Adivinha quem é quem nessa nova jornada? Vocês vão descobrir logo em ‘Cara e Coragem’”, escreveu Paolla na legenda da foto.

O elenco está no Rio de Janeiro, onde grava os primeiros capítulo do novo folhetim da TV Globo.

A atriz postou um pedacinho de uma gravação pra lá de radical dos bastidores, em fevereiro. Na cena compartilhada, Paolla e Marcelo Serrado correm por cima de containers enquanto uma explosão ocorre ao fundo.

Essas gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

Cara e Coragem

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

