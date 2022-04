Elliot Page de ‘The Umbrella Academy’ anuncia imagem promocional com transição de seu personagem. (Reprodução/Instagram)

“Conheça Viktor Hargreeves.”

Este foi o anúncio realizado por Elliot Page, o ator de ‘The Umbrella Academy’ que interpretou Vanya Hargreeves nas duas temporadas anteriores da trama de super-heróis.

No dia 29 de março, Elliot anunciou a transição de sexo realizada em personagem. A alteração de Vanya Hargreeves foi consequência da mudança de sexo do ator, que se assumiu como homem trans no ano de 2020.

Na sexta-feira de hoje (8), o ator postou em suas redes sociais a imagem promocional do personagem, antes Vanya Hargreeves, que agora se identifica como Viktor.

Em seu Instagram, o registro rendeu diversos comentários dos seguidores felizes com a mudança.

A história que é inspirada nos quadrinhos de Gerard Way, ilustrados pelo brasileiro Gabriel Bá, ‘The Umbrella Academy’, apresenta Vanya Hargreeves sendo uma mulher em toda a narrativa.

Contudo, devido ao anúncio de Elliot Page, a série da Netflix resolveu adaptar o gênero do personagem para que fosse enquadrado ao ator.

Esta é considerada mais uma das conquistas a Elliot Page e a comunidade na qual ele representa.

O lançamento da terceira temporada da série está previsto para o dia 22 de junho, na Netflix.

A transição de Elliot Page

Conhecido por seu papel de ‘Juno’ em 2007, e agora protagonizando o personagem em ‘The Umbrella Academy’ na Netflix, Elliot Page publicou um comunicado em suas redes sociais no ano de 2020, se assumindo como homem trans.

Veja mais: 5 coisas que os fãs esperam da 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

O ator que atualmente possui 35 anos, indicado ao Oscar por ‘Juno’ em 2008, publicou o seguinte texto em suas redes:

“Olá, amigos, quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot. Adoro ser trans. E adoro ser queer. E quanto mais me abraço e abraço plenamente quem sou, mais sonho, mais cresce meu coração e mais prospero”, começou Elliot.

“Sinto uma gratidão esmagadora pelas pessoas incríveis que me apoiaram ao longo desta viagem. Não posso começar a expressar como é extraordinária a sensação de finalmente me amar como sou a ponto de poder perseguir meu autêntico eu. Muitos na comunidade trans me inspiraram imensamente”, disse o ator.

“Obrigado por sua coragem, sua generosidade e seu trabalho incessante para fazer deste mundo um lugar mais inclusivo e compassivo. Oferecerei todo o apoio que puder e continuarei lutando por uma sociedade mais amorosa e igualitária”, finalizou Elliot.

Veja mais: A verdade por trás dos pôsteres de ‘The Umbrella Academy’ divulgados pela Netflix