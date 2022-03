A verdade por trás dos pôsteres de ‘The Umbrella Academy’ divulgados pela Netflix

Com a data de estreia de ‘The Umbrella Academy’ disponibilizada, os fãs da série queridinha de super-heróis da Netflix promete abranger seu cenário de superpoderosos com o surgimento da Sparrow Academy. A terceira temporada terá seu lançamento na plataforma no dia 22 de junho e mal podemos esperar as cenas dos próximos capítulos.

A série já conta com a sinopse, teaser e imagens promocionais, as quais vamos abordar nesse conteúdo. Assista ao teaser:

Após impedirem outro apocalipse em 1963, a Umbrella Academy retorna ao presente para seu verdadeiro lar e percebe que as coisas mudaram. Ao chegarem em casa em clima de celebração (por terem evitado o fim do mundo e, supostamente, corrigido o presente), os irmãos Hargreeves se deparam com a Sparrow Academy dentro da mansão. Ao que tudo indica, teremos um confronto entre as academias dos super-heróis nesta fase da série.

De acordo com o Deadline, o confronto entre as academias será o menor dos problemas, sendo que haverá uma entidade destrutiva causando danos ao Universo. Já podemos ter um gostinho do que vem por aí!

Inspirada nos quadrinhos de Gerard Way, ilustrados pelo brasileiro Gabriel Bá, ‘The Umbrella Academy trará novos elementos para esta terceira fase da trama.

Imagens promocionais da terceira temporada

Na postagem dos pôsteres da série no Instagram, o perfil oficial de ‘The Umbrella Academy’ inseriu a legenda “Ano novo. Família Nova”, indicando o novo elenco que entrará como Sparrow Academy na trama.

Ben (Justin H. Min), já não será mais o mesmo personagem bondoso e doce, sendo que sua alma havia sido destruída antes que os irmãos regressassem ao presente. O irmão Número 2 terá uma personalidade mais fria e não tão agradável, como costumávamos ver. O líder da academia dos pardais também se revelará como Número 1, o mesmo apelido de Luther.

Outra curiosidade é que o pôster apresenta um cubo, indicando ser o irmão Número 7. O Cubo, cujo nome é Christopher, é um elemento telecinético capaz de transformar a sala em um cubo de gelo e causar medo paralisante. Seus poderes consistem em indução de medo, frio e paralisia.

É melhor que você esteja preparado para escolher seu lado nesse embate entre as academias. Pardal ou Guarda-chuva? Você decide!