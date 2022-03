Veja a data de estreia de ‘The Umbrella Academy’ divulgada pela Netflix

Confere aí se você já está com a capa e o guarda-chuva em mãos porque ‘The Umbrella Academy’ promete voltar com tudo! Neste domingo (13), a data de lançamento da terceira temporada da série foi anunciada pela Netflix com um teaser que mostra logo de cara o encontro dos integrantes do novo grupo de superpoderosos da Sparrow Academy com os do elenco original, Umbrella Academy. Ao que tudo indica, podemos esperar um embate entre as academias.

A data de estreia foi anunciada pela Netflix para o dia 22 de junho deste ano. Lembrando que a última temporada lançada foi disponibilizada no dia 31 de julho de 2020, com quase dois anos de diferença de uma fase para outra.

Os fãs esperam calorosamente para os novos arcos da terceira temporada, sendo que diversos personagens e narrativas tiveram aberturas para possíveis situações que ocorram nas próximas fases de ‘The Umbrellla Academy’. A viagem no tempo pode ter bagunçado completamente o presente e trazido vestígios do passado. A academia do ‘guarda-chuva’ terá que alçar suas armas, pois enfrentará muito ‘tempo chuvoso’ nesse novo momento da série.

Sinopse oficial da quarta temporada

Juntamente com o teaser e data de estreia, a Netflix também disponibilizou a sinopse oficial da trama que será lançada no dia 22 de junho. Veja:

“Depois de pôr fim ao dia do juízo final de 1963, a Umbrella Academy volta para casa ao presente, convencida de que impediu o apocalipse inicial e corrigiu essa linha do tempo esquecida de uma vez por todas.

Mas depois de um breve momento de celebração, eles percebem que as coisas não são exatamente (tudo bem, nem um pouco) como eles os deixaram. Entre na Academia Sparrow. Inteligentes, estilosos e tão quentes quanto um mar de icebergs, os Pardais imediatamente colidem com os Guarda-chuvas em um confronto violento que acaba sendo a menor das preocupações de todos.

Superando desafios, perdas e surpresas próprias – e lidando com uma entidade destrutiva não identificada causando estragos no Universo (algo que eles podem ter causado) – agora tudo o que eles precisam fazer é convencer a nova e possivelmente melhor família de papai a ajudá-los a consertar o que sua chegada fez de errado.

Eles encontrarão um caminho de volta para suas vidas pré-apocalípticas? Ou este novo mundo está prestes a revelar mais do que apenas um soluço na linha do tempo?”

Confira o teaser: