5 coisas que os fãs esperam da nova temporada de ‘The Umbrella Academy”

Está na hora de pegar a sua capa e guarda-chuva, pois vem tempestade por aí! Depois de esperar por tanto tempo, a Netflix divulgou a estreia da tão aguardada série ‘The Umbrella Academy’ para o dia 22 de junho, uma das melhores produções originais da plataforma do ‘tu-dum’. E para celebrar a notícia, vamos trazer cinco coisas que os fãs esperam da academia do guarda-chuva!

Sabendo que você pode não lembrar de muitos detalhes sobre a série, vamos dar aquela recapitulada básica da trama, apenas para ambientá-lo(a). Antes de continuar a leitura, saiba que essa postagem contém spoilers. Caso ainda não tenha visto ‘The Umbrella Academy’, corre para assistir os episódios já lançados e depois volte para cá!

Inicialmente, a série foi lançada na Netflix em 15 de fevereiro de 2019 no Brasil. ‘The Umbrella Academy’ conta a história do milionário Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), que adota um grupo de sete crianças que nasceram simultaneamente no dia 1 de outubro de 1989, com o intuito de torná-las em super-heróis. Lembrando que no universo da série, 43 mulheres deram à luz no exato momento, sem explicação para tal acontecimento.

A nova fase de ‘The Umbrella Academy’ teve um teaser para deixar-nos ainda mais ansiosos, além da data de estreia. No teaser publicado pela Netflix nas redes sociais, enxerga-se de cara um possível embate entre a academia do guarda-chuva (elenco dos heróis que já conhecemos) e Sparrow Academy (novos superpoderosos introduzidos no fim da segunda temporada).

Recapitulando os arcos da segunda temporada

Sabemos que desta vez, a família Hargreeves não causou um apocalipse, diferente da primeira temporada. Inclusive, até evitaram que o fim do mundo acontecesse. Os personagens haviam viajado no tempo para a década de 1960, através do Número Cinco (Aidan Gallagher), fugindo do que seria o apocalipse de 2019.

Após um embate contra a Comissão, os irmãos superpoderosos conseguiram outra maleta de viagem no tempo e realizaram a volta para 2019. Ao chegarem em casa, Diego (David Castañeda) percebeu o retrato de Ben (Justin H. Min), algo que não fazia sentido. Então surge o Sir Reginald (que suspostamente havia morrido) dizendo estar esperando por aquele encontro. Os irmãos da academia do guarda-chuva descobrem que aquele não é seu lar, mas sim o da Sparrow Academy, outra academia com outros membros.

O que os fãs esperam da 3ª temporada?

1 – Mais personagens poderosos

Reprodução/Netflix

Como já sabemos que 43 crianças foram geradas misteriosamente no dia 1 de outubro de 1989, é de se esperar que outros personagens superpoderosos surjam. Além da personagem Lila e dos membros da Sparrow Academy, que foram apresentados na temporada anterior, queremos ver a série entregando vestígios do universo das 43 crianças, ainda que uma introduçãozinha.

2 – Respostas para a existência de Lila

Reprodução/Netflix

A segunda fase de ‘The Umbrella Academy’ deixou em aberto o desfecho de Lila Pitts (Ritu Arya), sendo que a personagem desapareceu no passado, optando por fugir ao final. Espera-se que ela retorne à trama da terceira temporada de alguma forma. Queremos vê-la ainda nessa nova fase, sendo que ela faz parte das 43 crianças que nasceram ao mesmo dia.

3 – Explorando Sir Reginald Hargreeves

Reprodução/Netflix

Apesar de muitos personagens da série terem suas características de superpoderes incríveis, o mais enigmático de todos é o chefe da família, Sir Reginald. Esperamos ver um pouquinho mais Sr. Hargreeves sendo explorado, revelando os mistérios que o envolve.

4 – Ben do bem (ou não)

Reprodução/Netflix

Após seu fantasma ser destruído ao final da segunda temporada, Ben reaparece na realidade de 2019 como integrante da Sparrow Academy. Entretanto, nota-se que ele já não é a mesma pessoa adorável. Queremos saber se há alguma possibilidade do fantasma do nosso querido Número 6 retornar como o Ben do bem.

5 – Não queremos esquecidos do churrasco

Reprodução/Netflix

Com a entrada da Sparrow Academy, sabemos que a série dará mais abertura para a exploração dos novos personagens (com razão), porém não queremos que alguns irmãos da nossa academia do guarda-chuva sejam deixados de escanteio na trama.

A tão aguardada série estreia no dia 22 de junho ainda este ano, trazendo novos personagens, arcos e muitos embates envolvendo as academias dos superpoderosos!