Atriz de ‘Pisando Fundo’ fingiu saber dirigir carro para entrar no elenco

Quem já mentiu no currículo para conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego, vai se identificar: para ser aprovada no elenco da série “Pisando Fundo” a atriz Renata Vaca mentiu sobre o fato de não saber dirigir.

“Eles me perguntaram: ‘você sabe dirigir?’ e eu disse: ‘sim, sou muito boa a conduzir’ e depois tive de fazer muitas aulas de condução”, confessou a atriz, em entrevista ao portal El Universal.

Mesmo assim, Abigail, sua personagem, apresentou vários outros desafios, muito além das aulas de direção.

“A verdade é que é diferente porque eles ensinam você a dirigir na rua e ‘ok’, você pega a onda, mas aqui os carros são afinados, eles tinham um assento rígido para que estivessem correndo e obviamente no primeiro dia de a ligação que fiz para o carro de Abigail e fiquei tipo, ‘Ah, isso é diferente’, mas foi um processo divertido”, lembra ela.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

