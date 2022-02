Série da Netflix é a mais vista nos Estados Unidos atualmente

Com tantos novos serviços de streaming, a Netflix não reina mais sozinha nos rankings de séries mais assistidas, seja no Brasil ou em outros países do mundo.

Mesmo assim, vez ou outra não tem como bater: a Tudum lidera com folga esse tipo de lista, principalmente quando há lançamento na área.

Dessa vez, “Ozark” surpreendeu e se tornou a série mais assistida nos Estados Unidos no final de janeiro. Entre os dias 17 e 23, foram quase 3 milhões de minutos assistidos por lá.

Isso foi quase o dobro do segundo colocado: o filme “Encanto”, do Disney Plus, que teve 1,5 milhões de minutos assistidos no mesmo período.

“Ozark” estreou recentemente a primeira parte da quarta e última temporada. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy.

Ainda não há data marcada para a estreia da última parte da quarta temporada. Porém, como os produtores de “Ozark” provavelmente desejam disputar o Emmy com a temporada final, é possível que a parte 2 seja lançada até o dia 31 de maio - último dia possível para se inscrever no Emmy, segundo os critérios da premiação.

“‘Ozark’ é um emocionante drama moderno que narra a jornada da família Byrde desde sua vida comum no subúrbio de Chicago até sua perigosa empresa criminosa em Ozarks, Missouri. A série analisa profundamente o capitalismo, a dinâmica familiar e a sobrevivência pelos olhos de americanos incomuns” — Sinopse oficial de Ozark

As informações são do relatório “Nielsen Streaming Content Ratings”, da empresa Nielsen. Ele contabiliza os resultados dos principais streamings estadunidenses, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu, Netflix e Apple TV Plus.

Outras séries da Netflix estão no ranking

O top 10 conta com outras seis produções da Netflix. São elas “Arquivo 81″ (1.035 minutos assistidos); “NCIS - Investigação Naval” (732), que no Brasil está disponível apenas no Globoplay; “CoComelon” (686); “Cobra Kai” (670); “Mentes Criminosas” (648), que por aqui só é possível assistir no Star Plus; e “Cheer” (597).

Além de “Encanto”, da Disney Plus (que ficou em segundo lugar), figuram na lista “Hotel Transilvânia: Transformonstrão”, do Amazon Prime Video, e “O Livro de Bobba Fett”, também do Disney Plus.

Assista ao trailer da primeira parte da quarta temporada de “Ozark”: