Com personagem brasileira, ‘Animais Fantásticos’ ganha novos pôsteres

Após adiamentos, polêmicas e trocas no elenco, finalmente o próximo filme de “Animais Fantásticos” começa a ganhar forma para o público. Nesta terça-feira (22), o terceiro filme da franquia ganhou novos pôsteres.

E tem personagem brasileira no próximo capítulo da história! A atriz Maria Fernanda Cândido interpreta a primeira personagem brasileira do mundo de Harry Potter. Ela dá vida a Vicência Santos, uma bruxa que será candidata ao cargo de Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos.

“Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela”, disse a atriz, ao anunciar seu papel no longa através de sua conta no Instagram, em dezembro do ano passado.

Confira os novos cartazes:

No total, são 18 novos pôsteres, de protagonistas a novos rostos. Além de Maria Fernanda, chama a atenção também o cartaz com Mads Mikkelsen, que entra para o elenco substituindo Johnny Depp no papel de Gellert Grindelwald.

O novo capítulo apresenta o mundo bruxo durante a Segunda Guerra Mundial. No submundo mágico, os feiticeiros travam sua própria guerra: Grindelwald está tentando dominar o mundo bruxo.

Um dos poucos que consegue detê-lo é o Prof. Alvo Dumbledore, mas ele não consegue lidar com a missão sozinho. Para isso, conta com a ajuda de uma equipe, que se torna sua primeira Armada.

Retornam Eddie Redmayne (como Newt Scamander), Jude Law (como Alvo Dumbledore), Katherine Waterston (como Tina Goldstein), Alison Sudol (como Queenie Goldstein), Dan Fogler (como Jacob Kowalski), Callum Turner (Theseus Scamander), Ezra Miller (como Credence Barebone, que aparentemente é um membro perdido da família Dumbledore) e Claudia Kim (como Nagini).

A direção é de David Yates, que também comandou os dois filmes anteriores e os quatro últimos da franquia “Harry Potter”.

“Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” tem estreia prevista para o dia 14 de abril de 2022.

Assista ao trailer: