Saiba quem é o brasileiro que estreia na quinta temporada de ‘Elite’

A quinta temporada de “Elite” já está próxima da estreia - e, com isso, começam a aparecer as novidades. Para este ano, a produção espanhola da Netflix escalou um ator brasileiro para o elenco.

A partir do dia 8 de abril, os fãs da série poderão acompanhar a história de Gonzalo, personagem interpretado pela ator carioca André Lamoglia.

André é irmão do também ator e youtuber Victor Lamoglia (”Tudo por um Pop Star”). Também passou pelo YouTube e iniciou na televisão com a série “Segredos de Justiça”, da TV Globo.

Seu papel de destaque até o momento foi em “Juacas”, do Disney Channel, onde em interpretou o protagonista da série, Rafa Smor.

Ele ainda participou de produções como o filme “Eu Sou Mais Eu”, com Kéfera Buchmann, a novela “Rock Story” e a série “Detetives do Prédio Azul”.

