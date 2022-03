Esta é a nova série que os fãs de ‘Peaky Blinders’ estão assistindo na Netflix

Sem grandes anúncios, a Netflix disponibilizou nesta semana uma nova série em seu catálogo. O programa tem o ator Tom Hardy como protagonista e está chamando a atenção dos órfãos de “Peaky Blinders”.

Ambas são produzidas pela BBC e as duas contam com tramas sombrias e cercadas de mistérios. Mas não é só isso: elas também compartilham o mesmo criador, o roteirista Steven Knight.

Trata-se de “Taboo”, série de 2017 com apenas oito episódios.

Steven Knight baseou-se em um roteiro escrito pelo próprio ator Tom Hardy e seu pai, Edward Hardy.

A história acontece no século XIX e acompanha James Keziah Delaney (Tom Hardy), um aventureiro que retorna a Londres após um período na África para reconstruir a empresa de navios de seu pai.

Quando chega à capital da Inglaterra, ele acaba sendo recebido por uma horda de inimigos que seu pai deixou. Ele assume a missão de reerguer a empresa da família e vingar a morte do patriarca.

Estão no elenco David Hayman (”O Menino do Pijama Listrado”), Jonathan Pryce (”Game of Thrones”), Oona Chaplin (”007 - Quantum of Solace”), Richard Dixon (”A Garota Dinamarquesa”) e Stephen Graham (”Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”).

Além da história com clima vitoriano, “Taboo” também conta com sequências de ação, com diversas cenas de duelos e perseguições. Tudo isso sem abrir mão do drama e do suspense.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em março

Além de “Taboo”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

