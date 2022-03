Quem é Osbert, que aparece no final da série ‘The Last Kingdom’?

A última temporada de “The Last Kingdom” já está disponível na Netflix. Nesses episódios finais, vários novos personagens chegaram para concluir a história de Uhtred, ao mesmo tempo em que secundários ganharam destaque.

Um dos personagens que se encaixam nesse segundo grupo é Osbert, o filho mais novo de Uhtred. Ele é interpretado pelo ator Olly Rhodes, sendo essa sua estreia na TV.

Osbert tem dois irmãos, Young Uhtred e Stiorra. Ele recebeu esse nome em homenagem ao próprio pai - Uhtred era chamado assim antes de trocar de nome após a morte do irmão.

Sua mãe, Gisela, morre no parto, logo após dar à luz a Osbert. Ele foi separado do pai ainda criança, quando Uhtred fugiu para a Nortúmbria no exílio de Wessex. Ele cresce sob os cuidados de Hild, uma babá de confiança.

Por duas temporadas, ele fica completamente apagado da narrativa. Contudo, no final da quinta temporada ele finalmente retorna, sem saber exatamente que Uhtred é seu pai.

A chegada de Osbert na série resolve um arco importante sobre o “filho oculto” do protagonista. Com a castração criminosa de Young Uhtred, Osbert leva nas costas a responsabilidade de continuar a linhagem da família.

Caso siga a história dos livros, o filme que finaliza a série deve mostrar Osbert como um importante guerreiro.

Quinta temporada

O novo ano de “The Last Kingdom” deve explorar ainda mais a tensão existente no reino por conta das invasões nórdicas. Ela deve apresentar o saxão Uhtred (Alexander Dreymon) na jornada certeira para a conquista e a possibilidade de criar uma nação.

A produção para a TV é baseada nos livros de Bernard Cornwell, da série “As Crônicas Saxônicas”. Após o encerramento da série, os fãs deverão encontrar o final de algumas pontas soltas em um filme, que deve condensar o conteúdo dos livros finais no longa. O longa deve se chamar “Seven Kings Must Die”.

