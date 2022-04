Atriz de ‘Legalmente Loira’ guardou todos seus figurinos depois das gravações

Clássico das “comédias de patricinhas”, “Legalmente Loira” estreou há quase 20 anos no Brasil. Tanto tempo, porém, não impediu que a atriz Reese Witherspoon mantivesse todos os looks que desfilou no filme.

O filme foi escolhido para embalar a tarde desta “Sessão de Sábado”, dia 2, na TV Globo. Antes de começar as gravações, a atriz firmou um contrato em que ela poderia levar seus figurinos usados no longa. E parece que ela não apenas gostou, como manteve, por anos. Em 2019, por exemplo, ela postou várias fotos dos looks em sua conta no Snapchat. Até mesmo a fantasia de coelhinho segue com ela. Reese se dedicou ao papel de todas as formas. Para se preparar para viver a Elle, ela passou duas semanas estudando o comportamento das garotas da irmandade, pois não queria retratar uma imagem estereotipada de irmandade. Ela também observou mulheres fazendo compras no café da Neiman Marcus, uma loja de departamento de luxo nos EUA, e frequentou a faculdade de Direito por um dia.

Outras curiosidades

O filme foi inspirado no livro de mesmo nome, da escritora Amanda Brown. Ela se inspirou na própria experiência, enquanto estava em Stanford.

Amanda se sentia incapaz de se encaixar com seus colegas de classe. Ela escreveu uma série de cartas em papel rosa e enviou para um agente - e é feita uma referência a isso no filme.

Outra influência de Stanford em “Legalmente Loira” é o nome da personagem principal. Rn sua temporada na universidade, a autora passava os dias lendo a Elle Magazine, uma das principais revistas de moda e estilo de vida.

