Angélica revela ter sido vítima de abuso sexual na adolescência, durante viagem

A apresentadora Angélica revelou recentemente que já foi vítima de abuso sexual. O caso aconteceu anos atrás, quando ela tinha entre 15 e 16 anos, durante uma viagem à França para promover a música “Vou de Táxi”.

“Era um grupo de jovens, de homens, meninos. O fotógrafo falou: ‘fica aqui do lado dela pra fazer foto’. E aí vieram aqueles meninos todos e quando o fotógrafo falou que era uma brasileira, cantora do Brasil, eles foram chegando perto de mim e se esfregando em mim”, disse a apresentadora.

A declaração foi feita em um momento em que Angélica entrevistava a advogada Luciana Temer, filha do ex-presidente Michel Temer, para o portal Mina Bem Estar.

“Um dos meninos ficou passando a mão na minha bunda. Passando a mão em mim inteira. Eu estava atrás de um táxi, ninguém estava vendo e eu não fiz nada. Eu estava num país que não era o meu, eles conversavam numa língua que não era a minha... Estava ali, sendo violentada por dois, três meninos, ninguém viu, eu sabia e eu não tive reação nenhuma, não fiz nada”, declarou Angélica.

A conversa entre Angélica e Luciana era justamente sobre o trabalho da advogada no combate a esse tipo de violência. Luciana contou que foi vítima de estupro aos 27 anos, após um assalto. Hoje com 53 anos, ela disse não ter denunciado por medo da exposição.

Após a repercussão da entrevista, Angélica foi ao seu Instagram contar que só agora conseguiu falar publicamente sobre o abuso que sofreu na adolescência.

“Relatei o abuso que sofri quando era menor de idade, por volta dos meus 14 e 15 anos realizando um trabalho fora do país. Até hoje me pergunto o motivo de ter ficado tanto tempo em silêncio, minimizando uma dor terrível. Hoje, com meu amadurecimento consegui ter voz e forças para relatar sobre o ocorrido”, disse em postagem na rede social.

Leia também: Morre Elifas Andreato, artista gráfico conhecido por trabalho com capas de discos