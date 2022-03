Morre Elifas Andreato, artista gráfico conhecido por trabalho com capas de discos

O artista gráfico Elifas Andreato morreu nesta terça-feira (29), aos 76 anos, em São Paulo. Ele era reconhecido por seu trabalho com capas de discos de artistas como Chico Buarque, Paulinho da Viola e Elis Regina.

Elifas morava na capital paulista. Sua morte foi decorrente de complicações que ele começou a passar após um infarto que havia sofrido há alguns dias.

A morte de Elifas foi confirmada pela filha do artista, Laura Andreato, para a TV Globo. O corpo do artista será velado no cemitério da Vila Alpina, localizado no bairro da zona leste, a partir das 16h, nesta terça.

Nascido no Paraná, ele tinha mais de 40 anos de carreira. Ao longo desse tempo, colaborou em mais de 700 álbuns, ao produzir a identidade visual para discos e DVDs.

Suas capas mais famosas são as que foram criadas para discos no período entre 1970 e 1980, época em que a repressão da Ditadura Militar era intensa na área cultural.

Repercussão nas redes sociais

Artistas e famosos de diversas áreas lamentaram a morte de Elifas.

“RIP Elifas Andreato, responsável por algumas das mais belas capas da discografia de Zeca Pagodinho”, tuitou a conta oficial do sambista Zeca Pagodinho.

“Aquele que melhor ilustrou a alma brasileira, foi agora para junto das estrelas e de lá seguirá nos inspirando. Porque a vida tem que ser bonita sim e é pra isso que a arte existe!”, refletiu o rapper Emicida.

“Ah, tristeza maior! - o Elifas Andreato morreu. Beijo, Elifas! Ô coisa”, escreveu a cartunista Laerte.

“Descanse em paz grande artista Elifas Andreato! A última vez que o vi, foi na entrega do Trofeu Raça Negra que ele dirigiu e Gloria Maria e eu apresentamos”, disse o ator Paulo Betti.

