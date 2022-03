‘BBB 22′: Prova com batom gigante vai definir a nova liderança do reality

Mais uma semana começa no “BBB 22″ e com ela, um novo líder será definido em mais uma prova de resistência, que deve percorrer a madrugada.

Na disputa pelo posto mais desejado do programa, os brothers e sisters vão precisar de paciência e foco em uma prova onde eles ficarão grudados em um batom gigante, de cor única. Para conquistar a liderança, eles vão ter que resistir e não poderão largar o objeto por nada,que vai ficar se movendo.

Brothers e sisters se preparam para prova de resistência do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Como na última prova de resistência, que coroou Lucas Bissoli, a produção preparou diversas situações para atrapalhar a permanência dos participantes.

Com 11 pessoas confinadas na casa do “BBB 22″, até o momento Eslovênia, Natália, Jessilane, Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo não ganharam a prova do líder. Quem será que vence essa?

A SEMANA DO REALITY

Após a confirmação da nova liderança, a 10ª semana do “BBB 22″ seguirá o seu curso e no sábado (26) acontece a prova do anjo.

Tadeu Schmidt explica a 10ª semana do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Já no domingo (27), acontece a formação de paredão triplo, que começa com a imunização do anjo, depois a indicação do líder, seguido da votação da casa no confessionário (os dois mais votados vão para a berlinda). Vale lembrar que o primeiro mais votado da casa tem direito ao contragolpe. Exceto a indicação do líder, todos participam da prova bate-volta.

LÍDERES DO BBB 22

Arthur Aguiar foi o último líder do “BBB 22″. O famoso venceu, ao lado de Lucas Bissoli, uma prova que exigia agilidade e muita parceria. Após a vitória, a dupla precisou chegar em um consenso e o ator acabou ocupando o posto mais desejado do “BBB 22″, pela primeira vez.

Arthur Aguiar conquista a liderança do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Falando no rei da piscadinha, Lucas comandou a casa duas vezes. A primeira foi depois de uma prova de habilidade e sorte, onde foi preciso jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos. Já a segunda aconteceu após uma prova de resistência que durou 24 horas e precisou ser decidida em sorteio.

BBB 22: Lucas é o novo líder da semana BBB 22: Lucas é o novo líder da semana (Foto: Reprodução)

LEIA TAMBÉM: ‘BBB 22′: Eslovênia afirma que importante aliado não é confiável; confira quem é

Pedro Scooby também foi o líder. O surfista venceu uma prova onde os brothers e sisters precisaram percorrer os três ambientes em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. O famoso foi o mais rápido e conquistou o quarto mais desejado do “BBB 22″.

Pedro Scooby é líder no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Antes dele, o líder do reality show da Globo foi Paulo André, que venceu a segunda prova de resistência da 22ª temporada, que foi marcada por problemas logo no início e demorou 8 horas.

A influenciadora digital Jade Picon também teve seus momentos de glória. Antes de ser eliminada, a famosa conquistou a quarta e a terceira liderança do “Big Brother Brasil”. Já Tiago Abravanel conquistou a segunda liderança do programa e Douglas Silva foi o primeiro líder do reality show.

Após 13 rodadas, Jade Picon foi a primeira líder da 22ª temporada do "BBB" (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra atores do remake de ‘Pantanal’ fazendo trend ao som de Beyoncé