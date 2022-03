Vídeo mostra atores do remake de ‘Pantanal’ fazendo trend ao som de Beyoncé

Parte do elenco do remake de “Pantanal”, que estreia no dia 28 de março, na Globo, fez sucesso nas redes sociais, após reproduzir um desafio ao som da música “Give Me Some”, da Beyoncé.

No vídeo, postado no perfil da Globo, no Instagram, os atores José Loreto e Jesuíta Barbosa aparecem em diferentes locais do Projac e agacham ao som do hit, que já foi feito por famosos e anônimos.

Nesta brincadeira, as pessoas baixam no ritmo da música, que foi lançada em 2013, mas ganhou força novamente neste ano. Confira o vídeo abaixo!

É importante lembrar que os atores sempre aparecem nas redes sociais mostrando os bastidores da nova versão da novela “Pantanal”. Em um post, eles apareceram completamente sem roupa e surpreenderam os fãs.

Na foto, postada no Instagram, José Loreto e Jesuíta Barbosa estão abraçados e mostrando os bumbuns de fora durante um banho no rio. Muitos especulam qual o intuito da cena, onde o intérprete de Joventino (Jesuíta Barbosa) escancarar sua afetividade pelo companheiro de novela.

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake da novela “Pantanal” começou a ser gravado nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro e, depois, seguiu para o “Pantanal”.

No Remake de "Pantanal", Renato Góes interpreta José Leôncio, na primeira fase da novela (Reprodução/Globo)

Nesta nova versão, o ator Renato Góes viverá José Leôncio, protagonista da primeira fase. Ele fará o papel que foi de Paulo Gorgulho. Já o veterano Marcos Palmeira, que esteve também na versão original, interpreta o mesmo personagem de Renato na segunda fase do folhetim.

Para interpretar Juma Marruá, mocinha vivida por Cristiana Oliveira na primeira versão, a Globo escalou Alanis Guillen. Já a mãe de Juma será feita por Juliana Paes, que deixou o elenco fixo da emissora.

