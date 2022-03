Gil do Vigor vai mostrar o seu ‘tchaca, tchaca’ na ‘Dança dos Famosos’

Gil do Vigor já tem um novo projeto na Globo. Além de continuar comandando o seu quadro no “Mais Você”, o ex-BBB foi confirmado na nova temporada de “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”.

O economista foi anunciado, nesta quinta-feira (24), durante o programa de Ana Maria Braga. Ele é o terceiro nome confirmado, após a atriz Vitória Strada e Jojo Todynho.

“Amei. Tô empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo”, contou Gil do Vigor ao anunciar sua participação durante o “Tá Lascado”.

Em nota à imprensa, Gil falou é fã do quadro e que se imaginava participando: “É mais um sonho que estou realizando. A dança é uma das mais belas expressões artísticas. Ela é libertadora, sem rótulos, faz a gente rir e emociona. Sei que vocês já estão acostumados comigo fazendo muito ‘tchacki tchacki’, mas ali é diferente, né? Existe técnica e requer muita preparação. Já comecei a me arriscar nos passos para chegar afiado na competição com bastante foco e dedicação”.

A “Dança dos Famosos” deste ano será comandada por Luciano Huck, que assumiu o horário deixado por Fausto Silva, que está diariamente na Band, com o “Faustão na Band”. Gil e todos os demais participantes estarão presentes no “Domingão com Huck” no próximo domingo (27), quando o quadro estreia.

É importante lembrar que no ano passado, o quadro foi apresentado por Tiago Leifert e foi intitulado de “Super Dança dos Famosos”, após Faustão deixar a Globo. A competição foi vencida por Paolla Oliveira.

Mais competidores

A atriz Vitória Strada foi confirmada na nova temporada de “Dança dos Famosos”. Ela foi anunciada, nesta semana, durante o “Encontro com Fátima Bernardes”.

O último trabalho de Vitória Strada foi na novela “Salve-se Quem Puder”, exibida entre 2020 e 2021. Ela também já esteve em “Espelho da Vida” (2018) e “Tempo de Amar” (2017).

