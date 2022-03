A primeira no Top 10: Linn da Quebrada é a nova líder desta semana no ‘BBB 22’

Reprodução/TV Globo Linn da Quebrada, a participante 'camarote' do 'BBB 22', vence Prova do Líder.

A dinâmica da Prova do Líder desta semana trouxe o desafio de resistência aos brothers para alcançarem o tão desejado posto de liderança da semana. Grudados em um batom gigante nesta sexta-feira (25), desta vez quem levou a melhor foi a participante ‘camarote’ Linn da Quebrada. O desafio consistiu em mais de 17 horas na competição pela tão sonhada posição do jogo.

Os quatro últimos participantes da prova que restaram, seguiram a competição após 15 horas exaustivas, segurando o batom gigante. Linn da Quebrada, Douglas Silva, André e Pedro Scooby foram os que sobraram na dinâmica em busca do título de liderança. Entretanto, após 17 horas de competição, os três participantes desistiram do posto em conjunto.

Linn da Quebrada conquistou sua primeira liderança no reality, após muita resistência e força durante prova que exigia concentração e paciência. Durante o desafio, Pedro Scooby havia elogiado a determinação de Lina, classificando-a como “mulher guerreira”. A vaga da participante já está garantida no Top 10 dos que restaram no ‘BBB 22′.

O jogo se estreita a cada semana que passa

Na última prova do líder, Arthur Aguiar levou a melhor ao vencer o desafio em conjunto com o ‘barão da piscadinha’, Lucas. Depois da conquista da prova, os brothers chegaram a um consenso e o ator foi escolhido como líder da semana. A ocupação no posto de liderança resultou em sua decisão de colocar a sister Laís no paredão, que foi eliminada com 91,25% dos votos nesta terça-feira (22).

Atualmente, há 11 participantes confinados na casa e o jogo se estreita a cada semana que passa. Depois de aproveitar os benefícios da liderança, Lina, já tendo garantido sua vaga no Top 10, terá que decidir qual será sua opção de voto a ser enviada ao paredão.