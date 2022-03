Linn é elogiada por resistir na prova do líder do ‘BBB 22’: ‘Mulher muito guerreira!’

Linn da Quebrada resiste mais de 15 horas na prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Linn da Quebrada está focada em ganhar sua primeira liderança no “BBB 22″ e, para que o objetivo seja alcançado, a famosa está resistindo firme na prova que começou nesta quinta-feira (24) e já passa de 16 horas.

Ao lado de Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby, a artista foi elogiada. Em um determinado momento, o surfista fala para a cantora: “Estou agoniado de ficar olhando para a Lina, porque você está com frio, tremendo. Eu falei: ‘caramba! Mulher muito guerreira!’”. Em seguida, ela responde: “Estou tentando aqui”.

Participantes seguem na 10ª prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Até agora, sete participantes deixaram a disputa pelo cargo mais desejado do reality show da Globo. Gustavo foi o primeiro a deixar a competição, ele desistiu pouco depois da prova atingir sete horas de duração.

Depois, Arthur Aguiar foi eliminado após apoiar o joelho na base de acrílico, pouco antes da prova completar 9 horas. Em seguida, Eliezer saiu da disputa após mais de 10h de competição. Na sequência, Jessilane e Natália sairam.

Depois, Eslovênia resolveu sair da competição e logo atrás dela seu ficante, Lucas, também desistiu. Quem será que vence essa?

A PROVA

Brothers e sisters se preparam para prova de resistência do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na disputa pelo posto mais desejado do programa, os brothers e sisters vão precisar de paciência e foco em uma prova onde eles ficarão grudados em um batom gigante, de cor única. Para conquistar a liderança, eles vão ter que resistir e não poderão largar o objeto por nada,que vai ficar se movendo.

Como na última prova de resistência, que coroou Lucas Bissoli, a produção preparou diversas situações para atrapalhar a permanência dos participantes. Com 11 pessoas confinadas na casa do “BBB 22″, até o momento Eslovênia, Natália, Jessilane, Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo não ganharam a prova do líder.

A SEMANA DO REALITY

Tadeu Schmidt explica a 10ª semana do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Após a confirmação da nova liderança, a 10ª semana do “BBB 22″ seguirá o seu curso e no sábado (26) acontece a prova do anjo.

Já no domingo (27), acontece a formação de paredão triplo, que começa com a imunização do anjo, depois a indicação do líder, seguido da votação da casa no confessionário (os dois mais votados vão para a berlinda). Vale lembrar que o primeiro mais votado da casa tem direito ao contragolpe. Exceto a indicação do líder, todos participam da prova bate-volta.

