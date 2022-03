Galvão Bueno se despede da TV Globo, mas pode seguir para a web: ‘É minha casa’

A saída de Galvão Bueno da TV Globo, após 41 anos de carreira, chocou os fãs do narrador, que decidiu não renovar com a emissora carioca e deixará o canal depois da final da Copa do Catar, que acontece no dia 18 de dezembro. Porém, ele não pensa em aposentadoria, mas sim em novos rumos.

Em entrevista ao jornal O Globo, o famoso comentou sobre a decisão: “Eu tenho contrato com a Globo até o fim do ano. A gente resolveu que iríamos investir muito na minha participação na Olimpíada e, esse ano, seria seleção brasileira e Copa do Mundo.Estamos conversando para ver o que será depois do dia 18 de dezembro, que é o dia da final”.

Galvão Bueno esteve em 10 Copas do Mundo (Reprodução/Globo)

Deixando a TV, Galvão Bueno não deve se aposentar tão cedo, já que além de narrar os importantes eventos do esporte mundial, ele também apresenta programas no SporTV e foi um dos principais narradores da Fórmula 1, que atualmente é exibida pela Band, e sobre o futuro o famoso não esconde que pode tomar um novo caminho dentro do “mundo digital”.

“Ao mesmo tempo, que termina o contrato para essa minha sequência de 41 anos na Globo, com trabalho do dia a dia, programa, narração de jogos, com essas coisas, a tendência nessa conversa é que isso pare depois da Copa do Mundo. Mas estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. E, muito provavelmente, muita coisa nesse mundo digital e outras plataformas dentro do Grupo Globo. A Globo é minha casa”.

Galvão Bueno afirma "a Globo é a minha casa" (Reprodução/Globo)

Galvão relembrou que foram 41 anos trabalhando na Globo e que já estava pensando em encerrar sua trajetória na emissora carioca: “Temos até lá [Copa do Catar] para resolver o que vai acontecer. Eu diria que hoje tenho a consciência de que seria minha última Copa do Mundo narrando em TV. Tudo tem seu tempo”.

Galvão Bueno foi contratado pela Globo no início dos anos 1980 e participou de 10 Copas do Mundo. A despedida começou no Maracanã, onde aconteceu as eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Chile, nesta quinta-feira (24). No Twitter, ele confirmou a despedida e destacou que o duelo contra será o compromisso derradeiro da seleção no Brasil antes da Copa do Mundo de 2022.

Jogo de despedidas.

Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!!

Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!!

Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!! pic.twitter.com/hRrOpL1SW9 — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 24, 2022

Vale lembrar que, em 2020, Galvão afirmou que não narraria a Copa do Catar, mas depois mudou de ideia. No ano passado, ele retornou às transmissões no estúdio depois de 14 meses por conta da pandemia de covid-19.

Depois de enfrentar o Chile, o Brasil irá encarar a Bolívia, em La Paz, no próximo dia 29, no último compromisso oficial da seleção antes da Copa do Mundo.

