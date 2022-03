Esses atores fazem parte do elenco da Mansão Novaes do remake de ‘Pantanal’

O remake da novela “Pantanal” estreia, na segunda-feira (28), na Globo e os fãs da trama estão curiosos pelos detalhes dos personagens que fizeram sucesso em 1990, durante a primeira versão, que foi criada por Benedito Ruy Barbosa e exibida na TV Manchete.

Como em muitos remakes, a adaptação de Bruno Luperi será uma homenagem aos mais de 30 anos de transmissão e muitos personagens clássicos voltarão, como Juma, Zé Leôncio, Velho do Rio, Guta e Jove, entre tantos outros.

No remake de "Pantanal", Antero ( Leopoldo Pacheco ) e Mariana ( Selma Egrei ) comandam a Mansão Novaes (Globo/João Miguel Júnior)

“Pantanal” contará com novos atores para os papéis clássicos da dramaturgia, mas também, alguns nomes da da primeira versão estarão de volta ao remake e, como a novela é repleta de núcleos e fases, separamos abaixo alguns nomes que estarão na Mansão Novaes. Confira!

Leopoldo Pacheco

Leopoldo Pacheco e Sérgio Britto vivem o mesmo personagem em "Pantanal" (Reprodução)

O ator Leopoldo Pacheco estará na primeira fase de “Pantanal”. No remake, ele fará Antero Novaes, um bon-vivant, muito educado e que busca viver sempre dentro dos padrões. O personagem é herdeiro de uma família tradicional da alta sociedade e tem duas filhas.

Na história de Benedito Ruy Barbosa, ele era interpretado por Sérgio Britto, que morreu em 17 de dezembro de 2011, aos 88 anos, devido a problemas cardiorrespiratórios.

Selma Egrei

No Remake, Selma Egrei vive Mariana Novaes, personagem que foi de Nathália Timberg na versão original da novela "Pantanal" (Reprodução)

A atriz Selma Egrei vive Mariana Braga Novaes, uma mulher intuitiva que é casada com o personagem de Leopoldo Pacheco. Diferente do marido, ela é controladora e moralista e nada hipócrita. Sempre observadora, ela busca sempre o melhor para suas filhas.

Na versão original, exibida em 1990, Nathália Timberg foi quem interpretou a personagem.

Bruna Linzmeyer

No Remake, Bruna Linzmeyer interpreta a personagem que foi de Ingra Liberato, na primeira versão da novela, exibida em 1990 (Reprodução)

Madeleine Novaes será interpretada por Bruna Linzmeyer, na primeira fase do remake de “Pantanal”. De início, ela mostra ser uma jovem que conquista seus objetivos, mas que também busca fugir da marcação acirrada da mãe. Fugindo das condutas sociais, Madeleine pode ser vista como uma jovem rebelde.

A atriz Ingra Liberato foi responsável pelo papel durante a versão original da novela “Pantanal”. O último trabalho dela na televisão foi em “Gênesis”, trama bíblica da Record TV.

Malu Rodrigues

No Remake de "Pantanal", Malu Rodrigues dá vida para inocente Irma, papel destinado para Carolina Ferraz, na versão original (Reprodução)

Irma Novaes, que será o papel de Malu Rodrigues, na primeira fase da trama de Bruno Luperi, é o contrário da irmã mais nova. Sendo a primogênita da família Novaes, ela segue todas as regras e acaba sendo vista como uma jovem que vive uma vida sem grandes emoções.

Na novela da TV Manchete, a personagem foi vivida por Carolina Ferraz, que atualmente está comandando o “Domingo Espetacular”, na Record TV.

Gabriel Stauffer

No remake da novela "Pantanal", Gabriel Stauffer substitui José de Abreu no papel de Gustavo (Reprodução)

Gustavo é o único personagem que vive na Mansão Novaes, mas não é legítimo da família. O jovem nasceu em uma tradicional família carioca e, por isso, ele acaba se casando com Madeleine e começa a viver na casa. No remake, ele será mestre em análise comportamental, mas acaba enfrentando grandes problemas ao viver com a família.

Já na versão original, o personagem foi destinado ao ator José de Abreu, que esteve no elenco de “Um Lugar ao Sol”, novela antecessora de “Pantanal”, na Globo.

