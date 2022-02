Raridade: Carlinhos Brown publica foto com filhos nas redes sociais

O cantor Carlinhos Brown publicou uma foto rara em seu perfil no Instagram: ao lado de quatro de seus oito herdeiros, o cantor posou junto com sua atual esposa, Danielle Barvanelle, com parte da família.

“Hoje meu príncipe completou 3 anos, e eu sou grato a Deus pela oportunidade de viver esse momento. Feliz aniversário, Daniel. Te amo, meu filho”, escreveu o artista na legenda.

O paizão Brown costuma aparecer com pouco frequência nas redes sociais: ele é bem mais reservado quando o assunto é sua vida pessoal.

Nas fotos, que foram divulgadas na segunda-feira (14), aparecem Miguel, Clara Buarque, Cecília e Maria Madah.

O cantor já foi casado com Helena Buarque, com quem teve quatro filhos: Francisco, Clara, Cecília e Leila. Antes destes, Brown já tinha tido outros dois, Miguel e Nina, frutos de relacionamentos anteriores.

Danielle é mãe dos dois filhos mais novos de Carlinhos Brown, Daniel e Maria Madah.

Confira as fotos:

Atualmente, Carlinhos Brown está no ar com a segunda temporada do “The Voice +”. O programa prestigia cantores acima de 60 anos de idade.

O cantor entrou para o novo ano após a saída de Claudia Leitte, Daniel e Mumuzinho. Brown divide a bancada de jurados com Fafá de Belém, Toni Garrido e Ludmilla.

O programa é inspirado no “The Voice Brasil”, talent show que já se encaminha para sua 11ª temporada em 2022 na TV Globo.

O vencedor da primeira temporada do “The Voice +” foi o cantor Zé Alexandre, do time de Claudia Leitte.

