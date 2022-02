Famosos lamentam a morte de Arnaldo Jabor, aos 81 anos

A morte do cineasta Arnaldo Jabor, na madrugada desta terça-feira (15), aos 81 anos, movimentou as redes sociais de muitos famosos, que se despediram e falaram sobre os momentos vividos ao lado do famoso. Segundo a família, ele faleceu por volta da meia-noite, no Hospital Sírio-Libanês, localizado na região central de São Paulo, onde estava internado desde dezembro, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

Arnaldo Jabor é internado no Hospital Sírio-Libanês após AVC (Reprodução/Redes sociais)

Descendente de judeus libaneses, Arnaldo Jabor nasceu no Rio de Janeiro e, antes da fama, foi técnico de som. Mas, em 1973, o cineasta lança “Tona Nudez será Castigada”, um dos grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro.

Ao longo da carreira, Jabor, que também era cronista e jornalista, dirigiu “Eu sei que vou te amar” (1986), indicado à Palma de Ouro de melhor filme do Festival de Cannes e foi colunista de telejornais da TV Globo, como o “Jornal da Globo”, desde 1991.

Confira as homenagens ao cineasta e jornalista!

Além de tudo o que era, Jabor era um cara simples. Nossos encontros, no camarim, tinham um pouco de tudo. Ele parava pra te ouvir, embora soubesse muito mais do que qualquer um de nós https://t.co/8NQQEsthyC — Natuza Nery (@NatuzaNery) February 15, 2022

Muito triste com a partida de Arnaldo Jabor. Enxergo o mundo pelas mesmas lentes que ele. Seus filmes, textos e comentários seguem vivos. O legado das diversas causas que Jabor defendeu permanecem pautando o debate público do país. Meu carinho à querida família. — Luciano Huck (@LucianoHuck) February 15, 2022

😔 Descanse em paz, Jabor! https://t.co/W4HzynygGC — Fafá de Belém (@fafadbelem) February 15, 2022

Descanse em paz

Arnaldo Jabor 🙏🏼❤️ — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) February 15, 2022

A primeira vez que vi o Jabor foi no fim de 92, no aeroporto de Brasília. Lia e saboreava “Entre 4 paredes”. Eu cobria o impeachment do Collor. Ele quis ver de perto o desfecho. Comentou a briga entre os irmãos collor. Mostrou-me o livro disse: L'enfer, c'est les autres! R.I.P. — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) February 15, 2022

Arnaldo Jabor fez arte, foi crítico, fará falta. — Britto Jr. (@brittojr) February 15, 2022

Arnaldo Jabor partiu. Meus sentimentos à família, amigos... 💙✨ https://t.co/caEZDQlBoa — Dadá Coelho (@dadacoelho) February 15, 2022

RIP Arnaldo Jabor. — Zé de Abreu - PT (@zehdeabreu) February 15, 2022

