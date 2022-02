A estrela de ‘All of Us Are Dead’ Cho Yi Hyun compartilhou seus momentos mais assustadores no set

Em pouco tempo, a série coreana ‘All of Us Are Dead’ da Netflix rapidamente conquistou os corações dos usuários da plataforma. A produção alucinante mostra uma epidemia mortal surge em uma escola, como detalhado recentemente pelo site Publimetro.

Em apenas duas semanas como parte do catálogo do serviço de streaming, a série somou mais de 200 milhões de horas visualizadas.

Estrela Cho Yi Hyun compartilha momentos mais assustadores

Em uma entrevista recente, Cho falou sobre sua experiência participando da série e até parou para mencionar um momento específico que ela achou muito assustador no set.

“Há uma cena em que estamos correndo pela rua depois da escola enquanto tentamos fugir da cidade. Havia fumaça para criar uma atmosfera assustadora, e os atores zumbis que apareceram eram assustadores”, disse a atriz, que também teve a sorte de trabalhar ao lado do ator Lomon.

Na mesma entrevista, a atriz falou sobre seu trabalho na produção: “Esta foi a primeira vez que aceitei o desafio de interpretar uma personagem tão fria e silenciosa. Esse incidente acontece em uma escola e, como eu me dava bem com os outros atores da minha idade, consegui superar esse fardo enquanto produzíamos e conversávamos.”

Finalmente, Cho concluiu: “Não sei se estou fazendo um bom trabalho, mas quero dizer que não estou indo mal. Muitas pessoas disseram coisas boas para mim, então acho que fui bem.”