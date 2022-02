Série ‘Lov3’, do Amazon Prime Video, eleva o debate sobre as novas formas de amar

O debate entre as relações amorosas ganha cada vez mais espaço nas redes sociais e, também, nas produções audiovisuais brasileiras e, com foco neste tema, a série brasileira “Lov3″ chega ao catálogo do Amazon Prime Video, no dia 18 de fevereiro.

Inédita no streaming, a produção conta com três protagonistas, Ana (Elen Clarice) e os gêmeos Sofia (Bella Camero) e Beto (João Oliveira),que são irmãos e começam a desvendar que existem outras maneiras de amar, além do convencional.

"Lov3", do Amazon Prime Video, explora as outras formas de se relacionar (Mariana Youssef)

Segundo Felipe Braga, responsável pela criação da série, “Lov3″ nasceu a partir de uma discussão sobre os novos formatos de relacionamento. “Eu estava conversando com a Rita Moraes, que também é criadora e produtora, sobre como os novos formatos de relacionamento estavam definindo a convivência, mas ao mesmo tempo alguns valores como o comprometimento e falar a verdade ainda eram importantes”, relembrou o produtor, durante a coletiva de lançamento.

Para ele, “Lov3″ mostra que que, mesmo com esses novos modelos de relacionamento, o comprometimento ainda é uma questão importante. “No final do dia você ainda tem esse lance de se comprometer, estabelecer uma ponte com alguém”, declarou Felipe.

Em "Lov3", do Amazon Prime Video, Beto se apaixona por héteros (Mariana Youssef)

A nova produção do Amazon Prime Video explora temas ainda polêmicos na sociedade, como trisal e relacionamento aberto, mas tudo com muito humor e leveza, fazendo o debate ser algo natural.

“A série vem legitimar os tipos de amor existentes e quando a gente começa a colocar na tela fica cada vez mais claro que as pessoas podem escolher a forma de amar. Essas relações existem e as pessoas estão procurando outra forma de amar, além da convencional. Quem vive isso se vê representada”, disse o diretor Gustavo Bonafé, sobre a importância do lançamento de “Lov3″.

A trama começa com um empurrão da mãe deles, Baby (Chris Couto), que resolve abandonar o marido, Fausto (Donizeti Mazonas), com quem está casada há 30 anos. A partir deste fato, Sofia (Bella Camero) e Beto (João Oliveira), Ana (Elen Clarice) aproveitam para se jogar nesta nova fase da vida, mas cada um de um jeito diferente.

Em "Lov3", três irmãos vivem relacionamentos longe do tradicional (Mariana Youssef)

Ana, a filha mais velha, tem 33 anos ,e reata o seu relacionamento com o ex-marido, Artur (Drayson Menezzes), mas com a condição de abrir o relacionamento.

Sobre a experiência de viver esta personagem, a atriz Elen Clarice afirmou: “Eu sempre acreditei em várias formas de se relacionar. Nunca acreditei em apenas uma forma de amar e, também, dentro de uma relação tudo é possível se tem diálogo. Tenho amigos que já abriram relação ou estavam apaixonados por três pessoas ao mesmo tempo. Mas, para a série eu tive que entender mais sobre o assunto”, contou ela, que fez parte do elenco da série”Sob Pressão”.

Já Sofia, aos 24 anos, deixa a casa dos pais e acaba dividindo a casa com um trisal, que não reconhece a jovem como parte da relação amorosa. “A Sofia é uma personagem que traz uma armadura e muitas camadas, o que é muito interessante. Eu encontrei muitas fragilidades dentro de uma armadura de um mundo de ‘está tudo bem’. Foi muito interessante”, definiu a atriz Bella Camero, que esteve no filme “Mariguela”.

Já Beto, vivido por João Oliveira, é um jovem gay que só sente atração por homens héteros, que acabam dispensando o garoto, que vive ainda conflitos envolvendo sua autoestima. “Foi uma investigação muito rica, de validar essa referência de amor. Eu me identifico com ele, pois quanto mais vivência o Beto vai tendo ele consegue ter mais noção do poder daquilo que ele pode fazer”, definiu o ator, que esteve em “Deus Salve o Rei”.

Produzida pela LB Entertainment, com criação de Felipe Braga e direção de Mariana Youssef e Gustavo Bonafé, “Lov3″ estreia em 18 de fevereiro, no Amazon Prime Video. Além do Brasil, a produção será exibida simultaneamente em 240 países.

