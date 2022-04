Ana Maria Braga alfineta Elizangela e fala sobre a Ômicron

Ana Maria Braga, do “Mais Você”, alfinetou a atriz Elizangela, que foi internada por causa da covid-19. Após a entrada de Michelle Loreto, comandante do quadro “Bem Estar”, a apresentadora da Globo acabou comentando sobre o estado de saúde da atriz.

“A gente fica na torcida pela Elizangela e fica o recado para você que não tomou a vacina. Pegar a covid-19 sem estar vacinado é extremamente perigoso. Por favor, tome a vacina, já está mais que comprovada.Tem gente que tomou a vacina há mais de 1 ano e está bem. Pode tomar sem medo”.

Ainda sobre a covid-19, Ana Maria Braga precisará repensar alguns quadros do “Mais Você”, da Globo. Com o avanço do coronavírus, a equipe não deve gravar uma nova temporada do “Super Chefinhos”, previsto para estrear em junho.

Recentemente, Elizangela pode ser vista na reprise especial de “A Força do Querer” (Reprodução)

A atriz Alana Cabral, a Zayla da novela “Nos Tempos do Imperador”, estava confirmada no elenco do reality culinário.

Elizangela com covid

Na quinta-feira (20), a famosa, que interpretou a mãe de Juliana Paes na novela “Força do Querer”, da Globo, precisou ser levada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello.

A atriz ficou no centro de terapia intensiva. Segundo Lauro Santanna, empresário da atriz, o teste feito por ela deu resultado positivo para a doença no dia 12 de janeiro, mas Elizangela iniciou o tratamento em casa.

“Foi a primeira vez que ela teve covid-19. Na semana passada, ela fez o teste no hospital e deu positivo. Mas estava bem e foi para casa iniciar o tratamento”, disse o empresário ao Metrópoles.

O empresário informou ainda que não sabe se Elizangela tomou as duas doses da vacina contra a covid-19. “Ela é muito brincalhona e não gosta de falar sobre doença. Há uns três meses, ela caiu no quintal de casa e fraturou os dois pulsos. Precisou imobilizar os membros porque não teve jeito. Eu não tenho essa informação sobre a vacina porque ela não gosta de falar sobre o assunto”, afirma.

