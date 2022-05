Isabella Scherer é a grande vencedora da 8ª temporada do ‘MasterChef Brasil’

Isabella leva o troféu de melhor cozinheira amadora da 8ª temporada do "MasterChef Brasil" (Carlos Reinis/Band)

Isabella Scherer venceu a 8ª temporada do “MasterChef Brasil”, da Band. Ela começou o reality show gastronômico vencendo a primeira prova e encerrou levando o troféu e R$ 300 mil para casa.

Com uma trajetória quase sem defeitos, a atriz e cozinheira amadora estava na disputa contra Eduardo e Kelyn. Nesta terça-feira (14), ela venceu a edição com um menu totalmente vegano e criativo.

Segundo Isabela, ganhar o reality é a realização de um sonho: “É surreal, uma grande maluquice, nem acredito que estou aqui. Junto com o troféu, ganhei também muitas amizades, amor próprio e a certeza do que eu quero fazer para o resto da minha vida”, disse a atriz, que é filha do nadador Gustavo Scherer.

A disputa pelo prêmio ficou entre ela e Eduardo, que tornou-se o finalista mais novo de todas as temporadas do “MasterChef Brasil”. O ex-participante da edição para crianças em 2015 apresentou pratos inspirados na culinária francesa e se emocionou ao falar da família.

Já Kelyn ficou em terceiro lugar. Ela preparou um prato com elementos regionais e clássicos do centro-oeste. Mas, segundo Érick Jacquin, o caldo de piranha ficou apimentado. “Foi um ponto de desequilíbrio em seu menu. O prato principal melhorou muito o seu desempenho e a sobremesa estava ótima”, pontuou o chef.