Este é o ator de ‘Stranger Things’ que pediu que criadores mudassem sua história

Com a expectativa de estreia da quarta temporada de ‘Stranger Things’ aumentando entre os fãs, temos novas informações sobre a trama. Em entrevista ao programa CBS This Morning, em 2019, o ator Dacre Montgomery, que interpreta o valentão Billy, revelou que pediu aos irmãos Duffer, os criadores da série, que mudassem o roteiro de alguns episódios nos quais ele aparecia. “Só acho que humanizar o vilão é a maneira mais orgânica de representar alguém. Não podemos ser bons e maus, todos temos qualidades de ambos”, disse Dacre Montgomery.

Na segunda e na terceira temporada, Dacre interpreta Billy, irmão de Max (Sadie Sink) e conhecido como o valentão da escola. Seu personagem trabalha como um salva-vidas que flerta com as donas de casa antes que as coisas fiquem mais sombrias.

Sobre sua última temporada na série, o ator disse: “Eu trabalhei para ter uma temporada realmente boa para meu personagem. E ter esse arco de história eu acho complexo porque acho que pessoas más são muitas vezes mal compreendidas e acho que meu dever aqui era ter empatia por aquele personagem”.

Leia mais

O ator revelou também como formou o seu personagem, com base em suas experiências pessoais de bullying na escola: “Quando você olha para trás e fica tipo, ‘Aquele garoto estava me intimidando na escola, mas ele provavelmente tinha um monte de coisas acontecendo em casa para si mesmo’. E eu tive sorte, eu tinha uma boa família. Então, olhando para trás, eu fico tipo, ‘Bem, como posso ter empatia por essa pessoa?’. Porque todos nós viemos de diferentes origens e diferentes estilos de vida e isso se manifesta de maneiras diferentes, e como posso tornar essa pessoa humana”.

O fato é que ‘Stranger Things’ tem sido um dos maiores sucessos o streaming até o momento, acumulando em sua terceira temporada, a mais assistida até agora, com 582 milhões de horas assistidas. O que coloca esta temporada em terceiro lugar entre as séries mais vistas até agora da Netflix, de acordo com um ranking divulgado pelo streaming no início de outubro deste ano.

Os detalhes do enredo da próxima temporada estão sendo mantidos em segredo, embora haja muita especulação. No entanto, sabemos que a estrela da Operação Varsity Blues, Matthew Modine, estará de volta como Dr. Martin Brenner, uma das figuras-chave na criação de Eleven.

De acordo com o primeiro trailer revelado, sabemos também que a nova temporada fará uma referência à franquia ‘A Hora do Pesadelo’, que foi um sucesso do cinema de horror na década de 1980. O assassino Freddy Krueger será referenciado em ‘Stranger Things’ como o personagem Victor Creel, cuja casa assustadora, que aparece no trailer, pode ser uma espécie de portal para o mundo invertido.

Em uma entrevista anterior, David Harbour, o ator que interpreta o xerife Jim Hopper disse que a próxima temporada tem a “melhor história”. Na quarta temporada, Hopper se encontra preso em uma prisão russa com um demogorgon, outra referência que homenageia o filme de ficção científica ‘Alien 3′.

“Você verá muito mais camadas sobre Eleven e de Dr. Martin Brenner, e também sobre a instituição e o que ela passou e está passando. Então, há também a Creel House, que é esse novo elemento de uma situação em Hawkins, que, claro, tudo se relaciona”, disse Harbour em uma entrevista anterior.

Ele continuou: “Estamos tentando atrair os elementos da história para que se tornem uma peça completa. A quarta temporada é sobre isso”.