[HORROR] ‘A Casa Sombria’ trata sobre suicídio, depressão e perda em suspense assustador

Filme estreia dia 23 de setembro nos cinemas.

Estrelado por ​​Rebecca Hall, Sarah Goldberg e Evan Jonigkeit, ‘A Casa Sombria’ é considerado um dos filmes de terror mais esperados para este ano. O longa estreia mundialmente nos cinemas dia 23 de setembro e conta a história de Beth, uma jovem viúva que se envolve na busca de compreender o inesperado suicídio do seu marido. Veja o trailer.

Beth vive em uma bela casa no lago construída por seu marido Owen (Evan Jonigkeit), mas a casa se torna sinistra de noite e ela passa a ser atormentada por acontecimentos estranhos à medida que tenta descobrir o que motivou o seu marido, um bem-sucedido arquiteto, a cometer suicídio. Beth é uma professora local do ensino médio e a casa com a qual ela ficou após a suicídio do marido era o projeto mais especial dele. Trata-se de uma casa feita com bastante estilo, de arquitetura aberta e simples, algo que não associamos a uma casa mal assombrada (normalmente).

Com o passar dos dias, Beth se convence que seu marido a está assombrando e começa a descobrir seus segredos: uma amante que se parece com ela (Stacy Martin), um estoque de livros de ocultismo, outra casa que ele estava construindo do outro lado do lago. Ela também fica obcecada com o significado de sua nota ambígua de suicídio (“Você estava certa. Não há nada, nada depois de você”) e uma experiência de quase morte que ela teve anos antes.

Em entrevista à Vogue, a atriz Rebecca Hall falou sobre como o diretor David Bruckner guiou o seu trabalho: “Este é um diretor realmente no controle da arte de seu gênero. Ele é alguém muito sério a se considerar”. A atuação de Rebecca neste filme está sendo considerada pela crítica uma das melhores de sua carreira.