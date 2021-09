Marcos Mion faz audiência da Globo crescer em 80% aos sábados

Após deixar a Record TV e assinar com a Netflix, o apresentador Marcos Mion foi contratado pela Globo e assumiu o comando do “Caldeirão”, após uma dança das cadeiras na emissora carioca.

Cotado para ficar no comando do programa até o fim de 2021, Mion está fazendo sucesso e atraindo cada vez mais público. Desde que chegou, o apresentador fez a média de audiência da Globo dobrar aos sábados.

Divulgação/Globo

De acordo com dados prévios do Ibope, a edição deste sábado (18) resultou em um crescimento de 80% para a emissora na disputa pela audiência em São Paulo.

Quando o programa começou, a Globo estava com 9,8 pontos após a exibição do filme “Um Lugar Chamado Notting Hill”, na “Sessão de Sábado”. Em seus momentos finais, o Caldeirão estava com 17,1 pontos, o que representa um ganho de um milhão e 560 mil telespectadores em menos de duas horas, segundo o perfil @RickSouza.

Divulgação/Globo

LEIA MAIS:

Foram 13 pontos de média, garantindo a liderança isolada. A Record TV marcou 5 pontos, ficando na vice-liderança e a Band alcançou no terceiro lugar com 4 de média. O SBT obteve 3 pontos e ocupou a quarta colocação.

A edição em questão contou com os jornalistas Tadeu Schmidt e Renata Ceribelli, no Fantástico, no quadro Sobe o Som. Já a disputa musical do Tem ou Não Tem recebeu Rafael Infante e Isis Valverde.

Os números citados são referentes a medição do Kantar Ibope Media. Em São Paulo cada ponto é equivalente a 76.577 domicílios e 205.377 pessoas assistindo à TV. Os dados são prévios, portanto, estão sujeitos a alterações quando consolidados.